Южнокорейски съд постанови Ким Кьон-хи – съпругата на бившия президент Юн Сук-йол, който в момента също е в затвора, - да бъде задържана под стража, предаде "Асошиейтед прес". Обвиненията срещу бившата първа дама варират от борсови манипулации до подкупи и незаконна търговия с влияние, в които са замесени собственици на бизнес предприятия и религиозни фигури.

Разследването срещу нея е едно от три специални, започнати от новото либерално правителство в Сеул срещу консерватора Юн Сук-йол, който беше отстранен от поста през април и арестуван миналия месец заради за кратко въведеното от него през декември военно положение.

И преди в Южна Корея бивши президенти са били с повдигнати обвинения и след това изпращани в затвора. Това обаче е първият път, когато и бившият президент, и бившата първа дама се оказват зад решетките, отбелязва Би Би Си. Прокурорите твърдят, че 52-годишната Ким е спечелила над 800 милиона вона (прибл. един милион лева), като е участвала в схема за манипулиране на акции.

Допълнително е получила като подкуп две чанти на "Шанел" и бижута от противоречивата Църква на обединението (на познатия и в България южнокорейски религиозен лидер Сан Мьон-мун – бел.авт.) и колие с диаманти от строителна компания в замяна на бизнес услуги. Наред с другото Ким Кьон-хи е обвинена и в намеса в номинациите на кандидатите на Партията на народната сила на съпруга си по време на парламентарните избори през 2022 и 2024 г. Бившата първа дама отрече всички обвинения по време на четиричасово съдебно заседание, но съдът все пак издаде заповед за задържане, посочвайки риска тя да се опита да унищожи доказателства.

Падението на бившата първа дама на Южна Корея до голяма степен се дължи на опитите ѝ да прикрие инкрустирано с диаманти колие на стойност 60 млн. вона (прибл. 73 хил. лв.), което тя носи, докато присъства заедно със съпруга си на среща на високо равнище на НАТО през 2022 г., но липсващо в официалните ѝ декларации на активи. Тогава президентството заяви, че бижуто е била "взето назаем от познат". По-късно Ким подава писмено изявление до прокурорите, в което твърди, че това е реплика и следователно не подлежи на разкриване съгласно правилата за публично отчитане на активите.

Бившият президент на Южна Корея е обвинен в злоупотреба с власт

Това алиби обаче беше разбито, отбелязва южнокорейското издание "Меил Кьонгдже", след като директорът на строителната компания "Сохи" И Бон-куан призна, че е подарил колието на първата дама в замяна на това тя да помогне на зет му да си намери работа в президентската администрация. Миналия месец при претърсване по заповед на специалния прокурор реплика на същия модел колие е открита в дома на тъщата на по-големия брат на Ким. По време на заседанието прокурорите внесоха в заседателната зала както оригиналното бижу – иззето от "Сохи" – така и репликата, за да оспорят твърденията на Ким. Защитата ѝ не успя да опровергае, че наличието на фалшификат предполага умишлен опит за подвеждане на следователите.

Разследващите твърдят, че Ким е излъгала за произхода на бижуто, опитала се е да го скрие, и е отклонявала отговорите по време на разпит, което е довело до крайното решението на съда да я изпрати в затвора. "Увъртането ѝ за спорните бижута очевидно е изиграло ключова роля в решението на съда да одобри заповедта за предварително задържане", коментира Кан Мун-де, корейски правозащитник.

Извън съдебната зала Ким отправи няколко извинителни думи към репортерите: "Искрено съжалявам на всички, че човек като мен – който не е нищо особено – е създал проблеми", заяви тя, цитирана от световните медии. Въпреки че се нарича "нищо особено", Ким е в центъра на медийното внимание от години.

► Първата дама на Южна Корея е родена през септември 1972 г. в провинция Кьонги. През 2012 г. се омъжва за Юн Сук-йол, тогава прокурор. Въпреки че двойката няма деца, те притежават около шест кучета и пет котки според съобщения в местните медии. Ким е защитник на правата на животните и се беше заклела да сложи край на традиционната консумация на кучешко месо в страната, преди да приключи президентския мандат на съпруга ѝ.

Хан Дон-су, бивш съдия и прокурор, работил с Юн, заяви, че Ким има "политически стратегическо мислене" и е била движеща сила зад издигането на съпруга си до високия пост. След като се омъжва за 52-годишния Юн, Ким упражнява силно влияние върху практически всички негови мисли и решения, заяви Хан. "Всъщност Ким Кьон-хи го избра и му даде стратегията и енергията да стане президент", заяви юристът.

► "Падението на първата дама: от лимузини и лукс до единична килия" - така на свой ред коментира скандала британският "Таймс". Изданието отбелязва любовта на бившата президентска двойка към домашните любимци, както и че семейството е имало специален плувен басейн в президентската резиденция само и единствено за четириногите си приятели. Изданието припомня корупционните скандали около първата дама и как критиците са сравнявали Ким Кьон-хи с Лейди Макбет, Мария Антоанета и заради честата намеса на пластични хирурзи – с Майкъл Джексън. Тя придаде ореол на блясък на по-възрастния от нея Юн Сук-йол, сериозен и понякога скучно изглеждащ бивш прокурор, но в крайна сметка нейните амбиции и опит за контрол често работят в ущърб на съпруга ѝ.

На парламентарните избори през април 2024 г. в Южна Корея опозиционните партии, включително Демократическата партия на Корея (ДПК), победиха Партията за народната сила (ПНС) на Юн Сук-йол и поеха контрола над парламента. Оттогава опозицията прие три отделни законопроекта за създаване на специален прокурор, който да разследва първата дама, като президентът наложи вето на всички тях. Според редица корейски и международни медии опитът на опозицията да организира разследване срещу Ким Кьон-хи, е една от причините Юн да се опита неуспешно да въведе през декември миналата година състояние на извънредно положение с помощта на армията, което в крайна сметка доведе до неговото отстраняване от поста.

Само дни след неуспешната заповед за военно положение на президента на Южна Корея Юн Сук-йол в социалните медии започнаха да се разпространяват вицове и пародийни публикации, предполагащи, че то е било въведено, за да се защити съпругата му Ким Кьон-хи от прокурорите. Макар и точната причина за военно положение да не е докрай изяснена, някои критици на бившия президент предполагат, че е възможно то да е било обявено, за да помогне на първата дама. "Господарката Ким Кьон-хи е менталният суверен на Юн", заяви пред изданието Бу Сун-чан, член на ДПК. "Двамата подготвяха въвеждането му от месеци, но Юн реши да действа прибързано, тъй като опозицията внесе специален законопроект за разследване, насочен срещу съпругата му", добави Бу.

Южнокорейската новинарска агенция "Йонхап" съобщава подробности за затворническата килия на Ким.

► Тя няма да се ползва с привилегии. В центъра за задържане, разположен в югозападните предградия на Сеул, тя преминава същите процедури като всеки друг задържан – физически преглед и снимки в затворническа униформа в цвят каки. Единичната ѝ килия с площ 6,5 квадратни метра има малка маса, която може да се използва като бюро, както и за хранене, тоалетна чиния и малка мивка, както и матрак на пода, на който да спи, заяви източник от корейската пенитенциарна система. Ким Кьон-хи все пак ще получи отделен достъп до общата баня и ще ѝ бъде позволено да спортува на открито по един час всеки ден, с изключение на неделя, като времето е разпределено така, че да се избегне засичане с други задържани.

► Ким ще получава същата храна като обикновения затворник – традиционна корейска кухня, приготвена на цена от около 1500 вона (1,82 лева) на хранене. Осигуряват се три хранения на ден, всяко от които се състои от ориз и три гарнитури. Така в сряда за закуска е сервиран хляб с ягодово сладко, мляко, кренвирш и салата. Обядът включва кимчи чиге (яхния от традиционна корейска зелева туршия със свинско), сладко-кисели манду (кнедли), пържени тиквички със солени скариди и туршия от млади репички. Вечерята ще включва пържени зеленчуци, пържено яйце, туршия от ряпа и краставичена студена супа ненгук.

► Падението на бившата първа двойка илюстрира главозамайващите промени в южнокорейската политика след злополучния опит на Юн за въвеждане на военно положение през декември миналата година, който изстреля неговия заклет съперник И Дже-мьон от лявата ДПК към президентския пост, коментира "Файненшъл Таймс". Изданието обаче отбелязва, че и досегашната опозиция не е неопетнена.

► Новият президент И Дже-мьон, който встъпи в длъжност през юни, вече се е изправял пред множество криминални обвинения в навечерието на избирането си – за злоупотреба с публични средства, даване на неверни показания по време на предизборна кампания и участие в предполагаема схема за източване на пари за Северна Корея чрез производител на бельо. Новият държавен глава отрича всички обвинения срещу себе си. Наказателните му процеси обаче са спрени за неопределено време след издигането му на поста.

Междувременно бившата първа дама Ким Кьон-хи трябва да се яви отново на разпит в края на седмицата.

