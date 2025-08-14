Проведе се изслушването на трите кандидатури за заместник на омбудсмана. Кандидатурите са три - на Деница Димитрова, Марина Кисьова де Хеус и на настоящия председател на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова.

Общественият защитник Велислава Делчева определи и трите кандидатури като силни. Тя изрази надежда, че в понеделник - 18 август, ще бъде внесено и предложението за избор на заместник-омбудсман в Народното събрание. След проведеното днес изслушване Комисията за оценка се оттегли да заседава. Резултатът ще бъде публикуван в петък.

Велислава Делчева е новият омбудсман

Един от основните въпроси към кандидатите за заместник-омбудсман бе дали биха приели поста на служебен премиер в ситуация на покана от страна на държавния глава. Деница Димитрова отхвърли такава възможност, Кисьова де Хеус би поела отговорност в случай на извънредно положение, а Филипова обвърза отговора си с отговорността към изпълнение на поетите задължения.

Ако страната ни се намира в ситуация на извънредно положение, на катаклизъм, на военни действия, които са близко до българската граница, на ситуация, в която е застрашен животът на много българи, Марина Кисьова де Хеус, номинирана от Фондация „Екатерина Каравелова“ заяви, че би поела отговорността да стане служебен премиер.

„Знам, че най-вероятно хората, които са подготвяли промените в Конституцията са си представяли, че – ето, това са хората с най-голям интегритет – да, вярвам, че трябва да е така, но виждаме какви са последствията. Ако България се намира в ситуация на извънредно положение, на катаклизъм, на военни действия, които са близко до нашата граница, на ситуация, в която е застрашен животът на много българи, аз бих поела тази отговорност, както вярвам ще трябва да го направи и всеки човек на публична длъжност“, отговори тя.

В ситуация на "стандартно политиканстване" между партиите, Кисьова де Хеус е категорична, че в никакъв случай не би приела да заеме позицията на служебен премиер.

Деница Димитрова, номинирана за заместник-омбудсман от „Националната мрежа за децата“, категорично не би приела да стане служебен премиер. Според нея омбудсманът, за да бъде добър и да работи добре, трябва да бъде политически неангажиран. „А приемайки поста на премиер, дори и служебен, това вече води до някаква ангажираност – това вече го видяхме през богатия опит, който имаме с последните служебни правителство, така че мисля, че аз честно казано не биех приела такава номинация категорично“, каза тя.

Мария Филипова, настоящ председател на КЗП и кандидат за заместник-омбудсман, излъчен от Българската национална асоциация „Активни потребители“, не даде конкретен отговор на въпроса.

„Това е тема, която се обсъжда с доста от длъжностите, които са посочени в Конституцията. Ако настъпи съответна хипотеза, това опорочава – наблюдавах изборите и на другите длъжности, които са в т.нар. „Домова книга“. Първият въпрос, който се задава към съответния кандидат е този. Това не е добър знак към обществеността, не е добър знак към хората всъщност“, смята тя.

Филипова допълни, че ако хипотетично се изпадне в такова положение, такъв въпрос би могъл единствено да ѝ зададе президентът на България и ако той вземе такова решение, тя дължи отговор единствено на него. „А иначе всички тук на тази маса сме наясно, че трябва да си изпълнява задълженията“, каза още тя.

По време на изслушването всеки един от тримата кандидати потвърди мотивацията си да заеме поста на заместник-омбудсман и се ангажира с конкретни приоритети и стъпки за реализирането им.

Редактор: Цветина Петкова