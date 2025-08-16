Вършец става все по-привлекателен за туристите. Отскоро посетителите могат да се насладят и на обновения светещ и пеещ фонтан – ново бижу в центъра, което съчетава вода, светлина и музика.

От началото на месец юли Вършец даде старт на Празника на курорта, минералната вода и Балкана. Събитие, което събира множество културни и традиционни събития в едно, а прекрасната природа и лековитата минерална вода събират множество туристи от близо и далеч. И статистиката го показва. За първите 6 месеца туристите са се увеличили с 30% спрямо същия период на миналата година.

Под топлите лъчи, в прегръдката на Стара планина, Вършец посреща лятото оживен и усмихнат.



„Преди пет години съм идвала, но сега има голяма разлика, особено шадравана долу. Чистотата, въздуха, всичко много ми харесва“, сподели Васка Василева.



„Много неща могат да се видят и за малки, и за големи, и за по- възрастни. Особено и санаториумите“, добави Десислава Георгиева.



„Въздухът е чист, приятно е, водата също е добра и това е, което ни привлича тук“, каза още Екатерина Стефанова.



Вършец отдавна е известен с лечебната си минерална вода и кристално чистия въздух. За първите шест месеца на тази година туристите в курортния град са се увеличили с 30%, а за месеците юли и август прогнозите са за още по- висок ръст.



„Отчитаме, че ще бъде с 40-45% най- малко или най- много, защото всяка сутрин пред туристическия център чакат хора, които да бъдат настанени в къщите и хотелите за гости, така че се надяваме да имаме голям прираст“, посочи Даниела Лилова, работеща в общината.



Семейството на Галина е отседнало в един от най- големите спа хотели в града.



„Много ни харесва и сме много доволни от престоя си тук. Предполагам, че пак ще дойдем“, каза тя.



Хотелиерите също отчитат ръст на почиващите. В един от четиризвездните хотели във Вършец, местата за настаняване са почти изцяло резервирани за идните месеци.



„Хотелът е пълен, имаме доста гости, доста се връщат отново. Имаме чужденци от много държави и в момента. Туристите казват, че за първи път посещават толкова малък, но много хубав град“, посочи зам. управителят на хотел във Вършец Даниела Йонина.

Вечер Вършец става още по-вълшебен – централният площад оживява, а светещият и пеещ фонтан се превръща в притегателно място за разходка.



„Има доста хора в момента, които са се събрали на фонтана, когато все още е светло, а като стане по- тъмно, ще дойдат още хора, които да видят ефекта от светлината, а не само от водата“, добави Деница Димитрова.

