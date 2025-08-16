Отдавна е доказано, че флуоридът в пастата за зъби може да укрепи зъбния емайл. Сега изследователите са открили вещество, което може да предпази от кариес и да възстанови уврежданията в ранен етап дори по-добре от флуорида. То се намира в човешката коса, пише „Ню Йорк пост“.

Учени от Кралския колеж в Лондон съобщават в своето проучване, че кератинът, който се намира в човешката коса, може да предпази зъбите и потенциално да затвори отворени нервни канали, които причиняват повишена чувствителност. Те ще използват свойствата на този протеин в пастата за зъби.

Изданието отбелязва, че кератинът е протеин, който се намира в човешката коса, кожата, ноктите и овчата вълна. Той образува плътно минерално покритие, което имитира структурата и функцията на естествения емайл. В експеримента изследователите са извлекли кератин от овча вълна. Те открили, че когато протеинът е нанесен върху повърхността на зъба, той взаимодейства с минералите, естествено присъстващи в слюнката, създавайки кристална структура, подобна на емайла. „Кератинът предлага революционна алтернатива на съществуващите дентални лечения“, каза пред репортери д-р Сара Гамеа, изследователка в колежа. Учените прогнозират, че пастата за зъби с кератин от човешка коса може да се появи на пазара след две до три години.

