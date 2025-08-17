Отношенията между Индия и Съединените щати, които неотдавна се изостриха заради спорни търговски въпроси, остават напрегнати, съобщава "Ройтерс", като се позовава на информирани източници.

Планираното посещение на американски преговарящи в Делхи от 25-и до 29-и август е отменено, пояснява агенцията. Това забавя разговорите по бъдещото търговско споразумение между двете икономики, като нова дата засега не е уточнена.

„Милиарди долари ще започнат да прииждат в САЩ“: По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Отмяната намалява надеждите за избягване на допълнителните американски мита върху индийски стоки, които трябва да влязат в сила на 27-и август. Посолството на САЩ в Делхи е отказало коментар, а индийското Министерство на търговията първоначално не е отговорило на запитване на "Ройтерс".

В началото на август президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи допълнителни 25-процентни мита върху стоки от Индия. Според него страната купува петрол от Русия и по този начин подпомага финансирането на войната в Украйна. С новия данък върху вноса митата върху някои индийски експортни стоки ще достигнат 50% – едно от най-високите нива, налагани от САЩ на търговски партньор.

Тръмп наложи допълнителни 25% мита върху вноса от Индия

Досегашните търговски разговори между Делхи и Вашингтон приключиха без резултат след пет кръга преговори. Сред основните различия са отварянето на големите селскостопански и млечни сектори на Индия, както и въпросът за вноса на руски петрол. Индийското външно министерство заяви, че страната е несправедливо упреквана, докато САЩ и Европейският съюз също продължавали да купуват стоки от Русия.

Редактор: Дарина Методиева