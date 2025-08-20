Кабинетът възложи на Министерството на транспорта и съобщенията да избере нови оператори железопътни превози. Това обяви на брифинг в Министерския съвет ресорният министър Гроздан Караджов.

„Целта на нашето правителство е да превърнем сектора в гръбнак на обществения транспорт в страната. От десетилетия той е недофинансиран и нереформиран. Срокът за реформата е до края на годината. Частните оператори имат шанс да направят нашата железница атрактивна, устойчива и ефективна”, каза министърът.

Той увери, че „конкуренцията няма да е просто борба за субсидии, а състезание за по-добро обслужване на пътниците”. Караджов подчерта, че до момента има издадени три железопътни лиценза, но нито един от тях не е направил постъпления да стане реален оператор на този тип услуги.

„Ето защо в Плана за възстановяване и устойчивост сме записали ясно и точно, че при изготвяне на конкурсна недискриминационна процедура за възлагане на тези услуги ще се премахнат всички потенциални пречки и ще се гарантира достъпът до базара, включително разделянето на договора на няколко обособени позиции с ограничен обем. Разделили сме мрежата и влаковете в страната на три региона – един, условно наречен западен, който ще превозва и ще извършва 75% от дейността, един северен, който е 13,5% от дейността и един южен, който е 11,2% от дейността”, обясни транспортният министър.

Конкурсът ще бъде обявен идната седмица, а срокът за подаване на документи ще е три месеца. До 13 декември тази година трябва да бъде избрана оферта и да бъде сключен договор. Година по-късно ще започне реалната дейност на избрания кандидат. Срокът на договора ще е 12 години. Операторите ще имат достъп до подвижния състав, който държавата е закупила до 2009 г. Те ще могат да го ползват безплатно, като собствеността си остава винаги и единствено само на държавата в лицето на МТС. Целият подвижен състав, придобит преди 2009 година, си остава на БДЖ Пътнически превози.

„Трудовите правоотношения на работниците и служители се запазват. Запазва се и бройката, като всеки един от трите оператора впоследствие ще може да си провежда съответните мероприятия по преструктуриране и оптимизиране на дейността, свързани точно с това да се предостави по-високо качество и по-добро обслужване на превозваните пътници. От 1 януари 2028 година, съгласно този договор, се въвеждат много строги критерии по системата бонус-малус, което означава, че онзи, който не предоставя достатъчно качествени услуги, съответстващи на точните критерии, които сме заложили в договора, той ще бъде обявен с доста сериозна глоба. Там, където има много по-високо изпълнение на качеството на услугата, ще можем да даваме премии. Така ще стимулираме конкуренцията да даде тези ясно поставени цели за по-добро ниво на обслужване на пътници в железопътния транспорт”, обясни Караджов.

Екстремните спортове и контролът върху тях

Министърът коментира и трагичния случай, при който 8-годишно дете загина в Несебър, падайки от парашут за парасейлинг. „Морска администрация” следи за изправността на морските превозни средства, които се движат във водата, както и за правоспособността на водачите им. В конкретния случай нарушения в това отношение не са открити”, подчерта той.

По думите му днес, след задълбочен анализ, станало ясно, че има пропуски в нормативната уредба. „При организация на подобни дейности с търговска цел - парасейлинг, спускане с въжета, скачане с парашут, парапланери, делтапланери, липсва ясна правна регламентация как и на какви технически условия за издръжливост и безопасност те трябва да отговарят”, призна Караджов.

Редактор: Калина Петкова