Трагедията с 8-годишното дете в Несебър показа сериозни неясноти около контрола и безопасността на водните атракциони. На заседание на правителството премиерът възложи на министрите да изготвят нови регулации. Дни след инцидента въпросите остават повече от отговорите.

Министърът на транспорта обяви, че проверките на „Морска администрация“ обхващат единствено превозните средства и техните водачи, но не и самите атракциони. Наредбата за безопасността на съоръженията в увеселителните обекти изключва водните атракции, което оставя празнина в регулацията.

„Държавата трябва да предприеме необходимите действия за превенция и намаляване на риска, както и за последващ контрол. Възложил съм на министрите и на компетентните агенции да предложат нова нормативна рамка за тези дейности“, заяви премиерът Росен Желязков.

На този фон транспортният министър уточни, че при проверката в началото на лятото капитанът и плавателният съд не са нарушили правилата. Изправността на самия парашут обаче не се проверява.

„Липсва ясна правна регламентация за това на какви технически условия за издръжливост и безопасност трябва да отговарят тези съоръжения“, подчерта Гроздан Караджов.

В ефира на „Здравей, България“ Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма заяви, че според закона контролът върху техническите средства е задължение на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

„В инструкциите са посочени срок на годност, тонаж и материали. Това е инженерно изделие, зад което стоят специалисти. Агенцията извършва проверка на тези параметри, тъй като законът ѝ вменява това задължение“, уточни Драганов.

В позиция до NOVA от Агенцията обявиха, че този тип съоръжения не са в обхвата на техния контрол. Водните атракции са изключени и от наредбата за безопасността на увеселителните съоръжения.

Екип на NOVA потърси експертно мнение за слабите места в екипировката. „Коланът не е най-важният елемент – той просто фиксира сбруята плътно до тялото. Единствената причина човек да падне е скъсването на коланите, което може да е решаващ фактор“, обясни Веселин Христов, който професионално се занимава с този спорт.