Американски военни са ликвидирали висш член на "Ислямска държава" в Сирия, съобщиха разузнавателни източници и сирийски държавни медии, пише RFI.

„Коалиционните сили извършиха въздушен десант, насочен към къща в град Атме“ в провинция Идлиб, съобщи и държавната телевизия на Сирия, цитирайки неназован източник от силите за сигурност.

Операцията е била насочена към иракския гражданин Салах Нуман, известен като Али, който е бил „лидер в "Ислямска държава“, каза източникът, наричайки го „един от най-опасните мъже, издирвани заради участието му в активирането и мобилизирането на клетки на ИД в Сирия“.

Не са публикувала никакви изявления за операция в северозападна Сирия, но трима свидетели, включително собственикът на сградата, където е живял Нуман, казаха пред AFP, че нападението е извършено след полунощ, като съобщиха за звук като от стрелба, както и за прелитащи самолети.

Държавната телевизия съобщи, че коалиционните сили са нахлули в къщата, където Нуман е живял със семейството и майка си. Застреляли го, след като е скочил от балкона на апартамента им на първия етаж.

Иракски източник от силите за сигурност, пожелал анонимност, каза пред AFP, че Нуман е брат на висш лидер на ИД, който беше убит през 2020 г. при коалиционен удар в провинция Дейр ез Зор в източна Сирия.

Коалицията, водена от САЩ, често извършва удари в Идлиб, насочени срещу последователи на ИДИЛ. Няколко бивши лидери на ИДИЛ са били убити в провинцията, включително при удари на коалицията. Бойците на "Ислямска държава" все още поддържат присъствие там, особено в обширната сирийска пустиня.

Редактор: Емил Йорданов