„Изказването ми е като на баща и дядо на три внучета и затова не направих политически коментар върху трагичния инцидент. Вчера забраних на моите внуци електрическите тротинетки, свалих ги. На тях им е забранено да скачат от буни, дамби и т. н. Те не са посещавали аквапаркове. И пътуват в автомобил само на задната седалка и задължително с колани. Всичко това имам предвид като казвам, че регулациите идват първо от семейството“, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка със загиналото 8-годишно дете край Несебър.

Той поднесе съболезнования на родителите на детето. Борисов изрази убеждението, че повечето екстремни съоръжения са опасни както за възрастни, така и за деца.

Според него е безспорна законодателната дупка относно контрола и регулацията на такъв тип атракционни съоръжения. „Премиерът вече разпореди на всички ресорни министерства и агенции да направят анализ и да дадат предложения“, заяви още Борисов.

На 18 август 8-годишно дете загина след падане от около 50 м височина в морето при Несебър. Въпреки бързите реанимационни усилия на спасителите, детето е починало на място. Според свидетели, момчето е било издигнато във въздуха заедно с майка си, но е паднало в морето, докато майката е останала във въздуха.

Окръжна прокуратура-Бургас ръководи разследването на трагичния инцидент. Към настоящия момент са извършени огледи на местопроизшествието, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е аутопсия на тялото.

Иззета е цялостната документация, имаща отношение към случая. Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали процесният атракцион отговаря на нормативните изисквания за ползването му.

Към наказателна отговорност са привлечени три лица за престъпление по чл.123 ал. 1 от НК.

По-рано днес министър-председателят Росен Желязков възложи да се направят предложения за нова нормативна регулация на атракционните дейности по суша, вода и въздух. Според него когато се борим за намаляване на административната регулация и тежести, трябва да си даваме ясно сметка кои са онези обществени отношения, в които интервенцията на държавата е необходима.

„Инцидент като този показа, че дори за дейности, които изискват по-висока степен на самоконтрол, по-висока степен на отговорност и по-висока степен на дължима грижа от оператори, които предлагат такива атракциони, от една страна, и, от друга страна, извършването на дейности, които са високорискови и се предлагат на пазарен принцип като търговска дейност, трябва държавата да предприеме необходимите действия по начална превенция по отношение на безопасността и по отношение на намаляване на риска, както и последващ контрол“, категоричен е премиерът Желязков.

