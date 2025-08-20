„Тръмп проведе една ювелирна „операция”. Стигна му куража да заложи авторитета си и да направи среща с Путин. Много сложна среща, с много личен заряд и тежка отговорност за американския президент. След това майсторски изигра темата с най-близките партньори – европейските държави и Украйна. Покани лидерите на Великобритания, Франция, Германия, Италия и председателя на ЕК. И заедно с президента Зеленски направиха доста правилни стъпки. Вчера имахме дълъг разговор за това какво са направили там. Оптимист съм”. Това коментира в Пловдив лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Мисля, че добре познавам Путин. Той няма да пропусне да изиграе този важен ход за излизане от изолацията, в която беше поставен в последните години. Колкото и да подценяваха Тръмп, той направи силен ход. Ако е успешен, ще е успешен за всички. Ако не успее, това е лошо най-вече за Европа”, каза Борисов.

Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна

От темите от нашата страна лидерът на ГЕРБ коментира въвеждането на еврото. Според него контролните органи се справят прекрасно с работата си. „Все повече българи се убеждават, че това, което се говори, е за плашене на хората”, заяви Борисов.

„В крайна сметка ходят в Гърция, там нали са в евро. Виждате сметките, които декларират политици - все са в евро. Кое е страшното? Да станем като Германия, или като Франция, или като Италия?”, каза Борисов.

Запитан дали усеща поскъпване на живота, Борисов каза: „Не, не мога да кажа. Но това го дава статистиката. И мисля, че ползите догодина ще се усетят не само по лихвите на кредити, но и по това, което се случва в държавата”, каза лидерът на ГЕРБ.

Безводието в Плевен: Кризисен щаб ще решава проблемите с ВиК инфраструктурата

По темата с безводието Борисов коментира, че промяната в климата е фактор. „Виждате пожарите в Португалия, Испания, Гърция, Турция и България. Ние сме балансирани откъм вода, главно от снеготопенето. Язовирите се пълнят от това. Тези кратки, проливни дъждове не вършат работа. Затова трябват сондажи и каптажи. 1,2 милиарда бях оставил преди 5-6 години във ВиК сектора. Асен Василев ги взе и ги даде за пенсии. Това беше решението. Както и за пътя на Търново-Русе. Но аз се надявам, че сега правителството ще вземе спешни решения”, каза лидерът на ГЕРБ.

В Пловдив той инспектира строежа на нов храм.

