Един от най-внушителните символи на столицата и българската духовност е храм-паметникът „Св. Александър Невски”. Той чака своята реставрация от години, но защо се бави тя и предстои ли изобщо такава?

Какво споделиха мелнишкият епископ Герасим, главен секретар на Св. Синод и доц. д-р Стефан Белишки, катедра „Реставрация” в Националната художествена академия - гледайте във видеото.

Стажант-репортер: Пламена Димитрова

Редактор: Калина Петкова