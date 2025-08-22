Снимка: iStock
-
Висши военни от САЩ и Европа разработиха варианти за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна
-
Жестокост: Мъж върза куче за кола и го влачи по улица в Ловешко (ВИДЕО)
-
Детската площадка, в която шофьор се вряза, била пълна с деца и родители минути преди инцидента
-
Спортни новини (21.08.2025 - лятна късна)
-
Спортни новини (21.08.2025 - следобедна)
-
Постоянен арест за двама от обвиняемите за смъртта на 8-годишния Иван
Един от символите на столицата чака своя ремонт от години
Един от най-внушителните символи на столицата и българската духовност е храм-паметникът „Св. Александър Невски”. Той чака своята реставрация от години, но защо се бави тя и предстои ли изобщо такава?
Спор между общината и църквата: Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в София
Какво споделиха мелнишкият епископ Герасим, главен секретар на Св. Синод и доц. д-р Стефан Белишки, катедра „Реставрация” в Националната художествена академия - гледайте във видеото.
Стажант-репортер: Пламена ДимитроваРедактор: Калина Петкова
Последвайте ни