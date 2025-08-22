Прокуратурата в Бургас протестира домашния арест на Никола Бургазлиев, който помете с електрическо АТВ петима души в "Слънчев бряг". Държавното обвинение иска мярката на младежа да бъде променена на „задържане под стража”.

На този етап обвинението към него е за причиняване по непредпазливост на средни телесни повреди на пострадалите. В четвъртък адвокатът на пострадалите съобщи, че най-тежко ранената жена е изпаднала в мозъчна смърт, а 4-годишното ѝ дете е в критично състояние. При катастрофата пострадаха общо двама възрастни и три деца.

Случаят вече беше поет от Националната следствена служба след разпореждане на и. ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов.

Междувременно днес се провеждат протести в подкрепа на семейството на пострадалите в три големи града у нас. Причината – съмнения за безпристрастността на разследването на тежкия инцидент. Демонстрацията ще започне в 12.00 ч.

Близки на пострадалите търсят справедливост.

„Лекарите поддържат сърцето на Христина изкуствено. Казаха, че не може да се направи нищо. Детето вече диша самостоятелно, но състоянието му остава критично”, обясни Юлиян, член на семейството.

„Благодарна съм на хората, които ще дойдат да ни подкрепят на протеста. Знам, че нищо няма да върне детето ми”, сподели майката на Христина.

„Ще направя всичко възможно шофьорът да си понесе последствията”, допълни братът на жената.

Съмнения има и за коректността на взетата от Бургазлиев проба за наркотици, която е направена в Районното управление на МВР, а не на мястото на катастрофата.

„Тепърва има много неща, които трябва да се изяснят. Пуснахме множество жалби. Веднага след инцидента, полицай е тествал АТВ-то.Така е описано, това твърдеше и защитата. За нас това не само буди съмнение, но и е основание за още една проверка. Имаме съмнение относно достоверността и начина на вземане на теста за употреба на наркотици. Отправихме искане да се вземе ДНК от самата проба, за да се види дали тя съответства на обвиняемия. Изглежда умишлено тази висока скорост и тълпа от хора да не предприемеш никакви действия, за да предотвратиш катастрофата”, обясни в ефира на „Здравей, България” адвокатът на семейството Георги Радков.