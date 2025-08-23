Милена Тодорова спечели втора титла на завършилите днес състезания за Балканската купа по летен биатлон. Стартовете над Банско са част от новосъздадената световна регионална лятна верига под егидата на Международния съюз по биатлон (IBU).

В надпреварите на Бъндеришка поляна участват представители на 6 балкански държави: България, Босна и Херцеговина, Гърция, Северна Македония, Сърбия и Молдова.

След като вчера триумфира в спринта, днес новата българска звезда в световния биатлон грабна златото и в индивидуалната дисциплина на 10 км.

При мъжете се класираха Константин Василев, Владимир Илиев и Благой Тодев.

Утре отново на комплекс „Бъндерица“ е Държавното лятно първенство за мъже, жени, юноши и девойки. В него отново ще стартират най-добрите ни биатлонисти, така националите тестват в състезателна обстановка моментната си форма и резултатите от досегашната подготовка за олимпийския сезон.

