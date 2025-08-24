Очаква се новата сесия на парламента да започне с избора на членове на Антикорупционната комисия заради очакваните плащания по ПВУ. Това обяви в Добрич лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той отправи и призив към президента Румен Радев за отговор по предложенията за назначения на главен секретар на МВР и ръководител на ДАНС.

Депутатите се връщат от лятната си ваканция още следващата седмица. Първата задача, пред която ще трябва да се изправят, е изборът на членове на Антикорупционната комисия, след като оценката на четиримата кандидати вече е готова.

„Това ще го реши парламентът. Процедурите вървят. Важна ни е, защото е вкарана в ПВУ. Тези няколко милиарда е изключително важно да влязат в бюджета на държавата. Кметовете си искат пътища, зали, стадиони, индустриални зони, училища, детски градини. Те нямат време, на средата на мандата си са”, заяви Борисов. „Продължаваме да си изграждаме държавата, тези 4 години са голяма загуба на време и на ресурси”, каза още той.

Борисов коментира и преназначаването на шефа на НСО ген. майор Емил Тонев, което беше направено по предложение на президента Румен Радев. Той подчерта, че все още чакат отговор от държавния глава за останалите институции, които нямат титуляр.

„Премиерът Желязков показа институционалност, в момента, в който му беше изпратено писмото и беше назначен, защото за една служба е важно да имат и титулярен ръководител, МВР, ДАНС, посланиците, следващата седмица и президентът да каже какво ще прави, ние не можем да гадаем”, каза Борисов.

Сред основните приоритети е и справянето с водната криза. Лидерът на ГЕРБ беше категоричен, че правителството работи за дългосрочно решение на проблема.

„Действително климатичните промени са факт и е много важно законодателството да позволява каптиране, включително за напояване. С дружни усилия и виждайки заплахата от безводието, ще се справим, надавам се на работа на правителството”, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов направи коментара си в Добрич на откриването на проект за пълна реконструкция на осветлението на стадиона в града заедно с депутата от ГЕРБ Деница Сачева и председателя на Българския футболен съюз Георги Иванов – Гонзо.