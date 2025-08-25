Мартин Владимиров от Happy записа името си в историята като първият българин, участвал на Световната суши купа в Токио, Япония, и достигнал до финалите на престижното състезание.

Неговата авторска чиния „Долината на розите“ бе отличена и със специална награда за креативност, връчена от един от петте най-големите спонсори на Световната суши купа.

Това е исторически дебют за България на световната суши сцена- признание, което поставя страната ни сред държавите с принос към глобалната иновация в японската кулинарна традиция. Хиротоши Огава, главен инструктор на World Sushi Skills Institute:

„Имах възможността да опитам сушито тук и определено останах доволен. Различно е от сушито в Япония, но носи своята уникалност и е част от глобалната иновация на традиционното суши.“ - каза Хиротоши Огава, главен инструктор на World Sushi Skills Institute.

Участие на Световната сцена

Мартин Владимиров е шампион от Sushi Cup Bulgaria 2024, официалната национална квалификация на World Sushi Skills Institute (WSSI), която му даде правото да представи България на World Sushi Cup Japan 2025 в Токио (20–22 август).

Сред 30 от най-добрите сушисти в света- национални победители от различни държави- той премина тежките елиминации и достигна финала сред 15-те най-големи майстори в света.

Предизвикателствата

Елиминациите преминаха през няколко кръга:

Кацурамуки : рязане на тънък лист японска ряпа с дължина над метър и половина, където Мартин получи максимален брой точки.

: рязане на тънък лист японска ряпа с дължина над метър и половина, където Мартин получи максимален брой точки. Кохада : транжиране на специфични японски рибки;

: транжиране на специфични японски рибки; Акагай : работа с миди с черупка;

: работа с миди с черупка; Анаго : транжиране на змиорка;

: транжиране на змиорка; Класическа чиния в стил Едо-мае.

Журито от петима международни експерти оценяваше техниката, психиката, чистотата, безопасността и бързината -всичко в рамките на два часа.

Финалната чиния на Мартин: „Долината на розите“

На финала, посветен на креативността, Мартин представи своята концепция:

Ориз, овкусен с розово масло от българската Дамасцена роза.

Риба тон със сос - съчетание на традиционни японски съставки и аромата на розата.

Финален щрих - дехидратирани венчелистчета, донесени лично от него от Долината на розите.

„Долината на розите“ е кулинарен мост между Япония и България- среща на японската чистота и българската душа. Презентацията бе допълнена от звученето на „Излел е Делю хайдутин“ в изпълнение на Валя Балканска- песента, която полетя в Космоса на борда на „Вояджър 1“.

Биография

Мартин Владимиров е част от екипа на Happy повече от 10 години. Кариерата му започва като барман, а днес той е главен отговорник за разработването на суши менюто във всички ресторанти на веригата и обучител на екипите в Happy.

„Да представлявам България на най-престижното състезание за суши е огромна чест и отговорност. Взимам със себе си дисциплината на японската школа и енергията на екипа на Happy,“ казва Мартин Владимиров.