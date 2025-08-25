Киселото мляко е сред най-популярните и универсални продукти на българската трапеза – използва се както в сосове и десерти, така и като самостоятелна храна. Но какво се случва, ако срокът му на годност е изтекъл – може ли да се консумира и какви са рисковете за здравето?

„Киселото мляко е добър източник на калций за укрепване на костите, но и за здравето на червата заради добрите бактерии, които съдържа“, казва диетологът Кери Ганс. Въпреки полезните си качества, продуктът често остава забравен в хладилника, а върху опаковката му стои дата, която вече е отминала.

7 храни, които поддържат метаболизма след 50-годишна възраст

Според специалистите е важно да се знае, че обозначението „най-добър до“ не е същото като изтекъл срок на годност. „Голяма част от това се свежда до качеството, а не до безопасността“, обяснява д-р Бенджамин Чапман, професор от Университета на Северна Каролина. Производителят гарантира най-добрия вкус и структура до посочената дата, но това не означава автоматично, че продуктът е негоден след нея.

Неотворено кисело мляко може да се консумира до около месец след отбелязаната дата. След отваряне обаче срокът му се скъсява значително – до седмица. Ако при консумация използвате вече използвана лъжица, в продукта попадат бактерии от устата, които ускоряват развалянето.

„След изтичане на срока на годност киселото мляко става по-кисело поради ферментацията. Това не е проблем, ако вкусът и миризмата са приятни. Ако обаче мирише лошо или има неприятен вкус – изхвърлете го“, съветва Чапман.

Какво може да се случи, ако все пак се изяде развалено кисело мляко? „При затворен продукт най-честата реакция е леко стомашно разстройство. При отворен и престоял продукт рискът е по-сериозен – диария, спазми и повръщане“, уточнява Ганс.

За да се избегнат подобни проблеми, експертите препоръчват продуктът да се съхранява правилно – веднага в хладилник след покупка и не повече от няколко дни след отваряне. Ако количеството е по-голямо от необходимото, киселото мляко може да се замрази за месец-два, без това да повлияе значително на вкуса.

Редактор: Мария Барабашка