Снимка: БГНЕС
Причината е планирана актуализация на електронната система за пътни такси
На 27 и 28 август вечерта са възможни затруднения при купуването на електронни винетки и маршрутни карти. Причината е актуализация на системата за събиране на пътни такси, съобщиха от Националното тол управление.
⇒Планираните технически дейности ще се извършат:
►на 27 август (вторник) от 20:00 до 01:00 ч. на 28 август;
►на 28 август (сряда) от 20:00 до 01:00 ч. на 29 август.
Сайтове мамят с фалшиви цени на винетките в евро
От НТУ призовават шофьорите да закупят необходимите документи предварително, ако планират пътуване в този интервал.
Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане на изминатото разстояние чрез бордови устройства и GPS тракери при тежкотоварните автомобили над 3,5 тона.
От Тол управлението поднасят извинения за причиненото неудобство.Редактор: Мария Барабашка
