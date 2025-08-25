Новините на NOVA Спорт Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Спортни новини (25.08.2025 - следобедна) Начало Спорт Спортни новини (25.08.2025 - следобедна) Начало Новините на Нова – емисии Спортни новини (25.08.2025 - следобедна) Спортни новини (25.08.2025 - следобедна) 25 август 2025 16:42 Новините на NOVA (25.08.2025 - следобедна) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (25.08.2025) Новините на NOVA (25.08.2025 - обедна) Новините на NOVA (25.08.2025 - 9.00) Новините на NOVA (25.08.2025 - 8.00) Новините на NOVA (25.08.2025 - 7.00) Гледайте цялата емисия Редактор: Цветисиана Костова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от Спорт Спортни новини (25.08.2025 - обедна) България завоюва 5 медала на Световното по художествена гимнастика Цанко Цанков постигна нов рекорд: 24 часа плуване в Дунав без неопрен Спортни новини (24.08.2025 - обедна) Милена Тодорова с второ злато на Балканската купа по летен биатлон Спортни новини (23.08.2025 - обедна) Стилияна Николова стана световна вицешампионка в Рио де Жанейро Спортни новини (22.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (22.08.2025 - следобедна) Мария Оряшкова стана майка (СНИМКИ) Спортни новини (22.08.2025 - обедна) Исторически успех: Българка влезе в световния топ 10 на „Мастърс Олимпия“ Спортни новини (21.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (21.08.2025 - следобедна) Спортни новини (21.08.2025 - обедна) Спортни новини (20.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (20.08.2025 - следобедна) Спортни новини (20.08.2025 - обедна) Спортни новини (19.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (19.08.2025 - следобедна) Спортни новини (19.06.2025 - обедна) Спортни новини (18.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (18.08.2025 - следобедна) Спортни новини (18.06.2025 - обедна) 17-годишен българин с дебют за "Милан" България е четвърта в света по волейбол за жени до 21 г. Спортни новини (17.06.2025 - обедна) Падел – новата спортна мания завладява България Националите по баскетбол победиха Австрия и уверено крачат към Световното в Катар Златни и сребърни медали за България от международния турнир по бокс в Сараево Боряна Калейн: Няма невъзможни неща – всичко е в мислите ни Спортни новини (15.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (15.08.2025 - следобедна) Спортни новини (15.08.2025 - обедна) Спортни новини (14.08.2025 - лятна късна) Спортни новини (14.08.2025 - следобедна) Три медала за българските кикбоксьори на Световните игри Спортни новини (14.08.2025 - обедна) Спортни новини (13.08.2025 - лятна късна) Винъс Уилямс ще се превърне в най-възрастната участничка на US Open за този век Спортни новини (13.08.2025 - следобедна) Спортни новини (13.08.2025 - обедна) Спортни новини (12.08.2025 - лятна късна) Арман Дюплантис отново пренаписа историята в овчарския скок с 6,29 м Спортни новини (12.08.2025 - следобедна) Планът пропада: Кубрат Пулев остава без защита на световната титла Иван Иванов отпадна в първия кръг на тенис турнира в София Спортни новини (12.08.2025 - обедна) ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА