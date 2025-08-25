По разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов започва втора проверка на действията на полицейските органи и длъжностните лица, отзовали се на катастрофата с АТВ в „Слънчев бряг”.

Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите. От самото начало те подозираха полицейски чадър над обвиняемия, затова разследването беше поверено на Националната следствена служба.

Медицински хеликоптер транспортира до София детето, прегазено от АТВ

Припомняме, че преди дни тийнейджър с АТВ помете три деца и двама възрастни на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасада на хотел. Всички пострадали бяха настанени в болницата в Бургас. Майката на 4-годишния Мартин - 35-годишната Христина, изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път. Детето ѝ днес беше транспортирано с медицински хеликоптер до "Пирогов", за да се положат по-добри грижи за него.

Редактор: Калина Петкова