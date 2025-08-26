Нова детска градина ще отвори врати в Костинброд. На церемонията по откриването на детското заведение ще присъстват министър-председателят Росен Желязков, както и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

В градината са обособени шест групи – четири градински и две яслени, които ще приемат общо 128 деца. Детското заведение е изградено по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2025 г. на Министерството на образованието и науката.

Държавата е осигурила близо четири милиона лева, а Община Костинброд съфинансира проекта с още малко над милион и 300 000 лв.

