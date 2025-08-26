"Български пощи" временно преустанови приемането на всички пратки за САЩ от днес, съобщиха от държавната компания. Причината е в планираните промени от администрацията на страната, свързани с митническото обслужване на влизащите там пратки.

При промяна в ситуацията информация ще бъде публикувана на сайта на дружеството, допълват от „Български пощи“.

На 21 август обявиха, че ще има значително забавяне в доставката на пратки за САЩ и добавиха, че Всемирният пощенски съюз разработва решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на страната.

В същия ден редица пощенски оператори в Европа също обявиха очаквани нарушения в доставките на колети до САЩ заради влизането в сила на новите митнически регулации на Вашингтон.

На следващия ден от Германската пощенска компания Deutsche Post заявиха, че ще ограничат значително колетите, доставяни от Германия до САЩ, в отговор на затягащите се митнически разпоредби.

„Решение на американската администрация, в случая на президента, е да се облагат с мита всички пратки, които влизат в САЩ по пощите. С решение на Всемирния пощенски съюз е преустановено приемането на пратки от всички държави, докато не се разбере точно какъв е режимът. Защото отсреща се знае, че ще има някакъв нов режим, но не се знае какво ще се случи, като пристигнат на територията на САЩ и кой ще поеме разходите за това обмитяване”, заяви министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов пред журналисти.

„Надявам се, че Всемирният пощенски съюз и администрацията на Тръмп ще постигнат някакво споразумение и всички държави, а това са почти всички държави на света, които членуват в него, ще възобновят дейността си в скоро време”, каза Караджов.

Редактор: Цветина Петкова