Двойка 75-сантиметрови мини магарета са новите любимци на посетителите в зоопарка в Бургас. Рядката порода, описвана като "бижуто на животновъдството", пристигна преди броени дни след пътуване от близо 6000 километра и скоро ще бъде част от новата контактна зона на парка, а посетителите ще могат да влизат в специална контактна зона, за да общуват с тях.

Новите обитатели – момче и момиче на годинка и половина – са от скандинавска селектирана порода. Според управителя на зоопарка Кръстю Дъбов, те са изключително редки и са търсени от колекционери и ценители по цял свят. "По характер са същите, като обикновените магарета, само визията и размерът са различни", обясни той. По думите му, те са едни от най-скъпите домашни любимци.

Мини магаренца - новата атракция в зоопарка в Бургас (СНИМКИ)

Двойката мини магарета ще бъде настанена в най-новата контактна зона на зоопарка. Това е специално обособено място, където посетителите ще могат да влизат, да общуват директно с животните, да ги галят и дори да ги решат със специални четки. "Идеята на контактните зони е посетителите да общуват с животните в най-тесни контакти", сподели Дъбов, като допълни, че подобни атракции са ключови за зоопарка, който не се финансира от държавата.

Въпреки че вече са се превърнали в любимци на посетителите, малките животни все още нямат имена. От зоопарка съобщиха, че очакват своите осиновители, които ще имат привилегията да им дадат имена и по този начин да станат част от тяхната история в Бургас.

Повече гледайте във видеото.