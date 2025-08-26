Поради усложнената епизоотичната обстановка в област Пловдив и с цел овладяване и недопускане на по-нататъшното разпространение, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) предприема удължаване на прилаганите допълнителни мерки за превенция и контрол на заболяването.

Към момента броят на констатираните огнища в област Пловдив е 119. Броят на засегнатите животни в областта е около 12 000.

Мерките влизат в сила от 26-и август и ще се прилагат в срок до пълна отмяна на заповедта. Наложениете условия ще гарантират както засиления контрол върху биосигурността в животновъдните обекти, така и движението на дребни преживни животни и нелегалната търговия или транспортирането им.

Основните мерки за превенция остават следните:

► Забрана за търговия, придвижване, включително излизане на паша и транспорт на дребни преживни животни, с изключение на животни за незабавно клане или такива, преминаващи транзит;

► Специални условия за клане на животните от засегнатата област, включващи предварително уведомяване на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) за произход и местоназначение на животните, представяне на маршрутен план, задължителна дезинфекция на транспортните средства преди товарене и след разтоварване, клинични прегледи и разрешение за клане от директора на ОДБХ на местоназначението;

► Условия за придвижване на мъжките животни, предвидени за разплод, включително уведомяване на ОДБХ-Пловдив за предстоящото движение, представяне на маршрутен план, клинични прегледи, лабораторни изследвания с отрицателен резултат и предварително разрешение от Областната дирекция;

► Повишена епизоотична готовност на засегнатата и съседните области, включително проверка на техническите средства за дезинфекция, актуализация на данните на животни и животновъди във ВетИС, вземане на проби при съмнение за заболяването и проверка на ГКПП за недопускане на нелегален внос.

Мерките се прилагат на територията на област Пловдив, като за изпълнението им са ангажирани и областите Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, София-област, Ловеч и Габрово.

В областите Пловдив и Хасково е въведено временно ограничение за изкупуване на сурово мляко от дребни преживни животни от млекопреработвателните предприятия и първичните изкупвачи. Изключение от тази забрана е възможно единствено при подадено от стопанина писмено заявление до съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) за извършване на официална проверка относно прилагането на мерките за биосигурност.

При съмнения за заболяване, нерегламентирано движение на животни или други нередности, следва компетентните органи да бъдат незабавно уведомени. Сигнали се приемат денонощно на телефон 0700 122 99.

Редактор: Цветисиана Костова