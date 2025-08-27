Снимка: iStock
Другото пострадало момиче е освободено за домашно лечение
12-годишно момче от село Арчар, което пострада тежко след падане от електрическо колело, вече е по-добре и със стабилни показатели. Това обяви началникът на отделението по Хирургия в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" д-р Красимир Каменов.
Дете е с опасност за живота след падане от електрическо колело във Видинско
Детето беше транспортирано по спешност в монтанската болница с множество травми. Наложила се е сложна операция, при която лекарите са отстранили единия му бъбрек.
На превозното средство са пътували две деца. Другото дете също е пострадало - има наранявания и мозъчно сътресение, но вече е добре и е освободено за домашно лечение.
„Момчето дойде в крайно тежко състояние. Имаше разкъсване на черва и беше с тотално прекъснат бъбрек. Операцията мина успешно, но все още има опасност за живота му, защото са минали по-малко от 48 часа след медицинската намеса. Възстановяването ще отнеме месеци”, обясни д-р Каменов.
Дете е в критично състояние след падане от тротинетка
Припомняме че, законът забранява всички лица под 16-годишна възраст да управляват електрически превозни средства, както и да превозват други хора.
