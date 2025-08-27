Процесът на застаряване на населението продължава да се задълбочава. Това става ясно от данни, отбелязани в Отчета за 2023 – 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), публикуван за обществено обсъждане, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика на своя уеб сайт.

За периода 2023 – 2024 г. демографската картина у нас се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниска раждаемост и висока обща смъртност. В края на 2024 г. лицата на 65 и повече години са 1 544 245 души, което се равнява на 24% от населението на страната. За сравнение - през 2011 г. този дял е нараснал с 5,5%, показват данните на националната статистика. Според тях на всеки 100 души в активна възраст съответстват 61 в неактивна. През 2011 г. съотношението е било 46,5%.

Демографска катастрофа: България се нарежда се сред най-застаряващите нации в Европа

В края на април ресорният министър Борислав Гуцанов организира кръгла маса на тема „Демография – тенденции, проблеми и решения“, която се проведе в Народното събрание. На нея участие взеха представители на изпълнителната, законодателната и местната власт, както и водещи научни експерти в областта.

„Ако има една кауза, която може да обедини българите, тя е именно демографската. Необходима е цялостна стратегия и национален консенсус“, заяви тогава министър Гуцанов.

Гуцанов очерта като основен приоритет увеличаване на домовете за възрастни, включително и с увреждания, и повишаване на качеството на грижата в тях. В момента тече преглед на предложените от общините сгради, където евентуално да бъдат изградени нови домове за възрастни хора. С над 750 милиона лева по Националния план за възстановяване ще бъдат реновирани 81 дома за стари хора, които се управляват от общините.

След приключването на дейностите ще бъдат предоставени по-добри условия на живот на над 5600 възрастни хора. Те ще имат достъп до пълния набор социални услуги и ще имат възможност за повече социални контакти. С част от средствата ще бъдат изградени 254 нови услуги за хора с различни видове увреждания. Очаква се това да осигури качествена подкрепа за поне 10 000 души и техните семейства.

Смъртността в България - най-висока в Европа

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) цели да осигури възможности за пълноценно участие на хората от третата възраст в социално-икономическото развитие на страната. За постигането на тази цел се изпълняват конкретни мерки като: програми за субсидирана заетост на хората в предпенсионна възраст, осъществявани с национално и европейско финансиране; осигуряване на професионално обучение за тях; подобряване на условията на труд; насърчаване на ученето през целия живот и др.

Изпълняват се и мерки за социално приобщаване чрез подкрепа на социално-културни инициативи, за осигуряване на подкрепа чрез социални услуги, за здравна превенция, дейности за изследвания.

Редактор: Цветисиана Костова