Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов
Почина едно от момичетата, скочило от влак край Клисура. Това съобщи в ефира на „Здравей, България” вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.
„За съжаление изходът за едната е трагичен. Тя издъхна вчера. Дъщеря е на наш колега, който е работил над 30 години на същата гара като „началник на движение”. Съболезнования на близките. Вчера проследих случая буквално по часове. Доколкото разбирам са си изпуснали гарата и са скочили в движение. Другото момиче от Полша е с много тежки наранявания. Засега само следователи се допускат до нея. По време на движение вратите се блокират, така че още повече се заплита мистерията”, допълни той.
В критично състояние е студентката, скочила от влак край Клисура
Припомняме, че във вторник две млади жени - българка на 20 и полякиня на 21, скочиха от бързия влак Бургас–София в движение малко след гара Клисура.
