Доброволец-огнеборец спаси две зайчета бебета от пожар край Вакарел, съобщават от WWF България.

Павел открил в дупка двете съвсем малки бебета. Майката не е била там. Дали е избягала, или изгоряла в пожара, не е ясно.

Сигурно, че няма да се върне, а бебетата нямат шанс да оцелеят сами, пишат от WWF България.

Павел приютява двете зайчета и започва да ги храни с мляко, докато получат нужната специализирана грижа. Животинчетата вече са поети от екипа на „Дивите животни”, които ще направят всичко възможно те да имат втори шанс за живот.

Пожарите винаги взимат жертви. Не просто губим гори, но и стотици животни губят домовете или живота си, напомнят от природозащитната организация. И призовават хората да бъдат отговорни и внимателни.

Редактор: Ина Григорова