Кадри: ЮЗДП
-
Във Варна свикаха извънредна комисия заради кризата с боклука
-
Мъжът, нападнат от мечка в Девинско: Жив съм благодарение на кучетата си
-
Пожарът до магистрала „Тракия” е локализиран
-
Облачно и прохладно начало на седмицата
-
Шопска салата вместо брънч: Британско семейство избра българско село пред стреса в Англия
-
Огромни опашки на „Капитан Андреево” за влизане в България
Гори иглолистна гора и листна маса
Пожар гори в НП „Рила” в трудно достъпен терен над село Горно Осеново, община Симитли. Гори иглолистна гора и листна маса.
Първи на място пристигат служители на Държавното горско стопанство в Симитли, както и подкрепление от техни колеги от Благоевград.
Същевременно пламна и в местността Баните близо до Якоруда. Огънят бързо е обхванал иглолистна гора, като в първите часове стихията се движеше тревожно бързо в противоположната на града посока. Бързата намеса на противопожарните екипи се оказа решаваща и малко след 17:00 часа огънят беше локализиран.
В следващите часове пожарникарите ще оводняват терена от периферията на пожара към центъра му, за да го потушат напълно.
Последвайте ни