Пожар гори в НП „Рила” в трудно достъпен терен над село Горно Осеново, община Симитли. Гори иглолистна гора и листна маса.

Първи на място пристигат служители на Държавното горско стопанство в Симитли, както и подкрепление от техни колеги от Благоевград.

Същевременно пламна и в местността Баните близо до Якоруда. Огънят бързо е обхванал иглолистна гора, като в първите часове стихията се движеше тревожно бързо в противоположната на града посока. Бързата намеса на противопожарните екипи се оказа решаваща и малко след 17:00 часа огънят беше локализиран.

В следващите часове пожарникарите ще оводняват терена от периферията на пожара към центъра му, за да го потушат напълно.