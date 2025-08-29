Българският културен фестивал „Аполония“ в Созопол започна в четвъртък, но ще бъде открит официално днес с концерт на бенда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ със солисти Хилда Казасян, Васил Петров и диригент Михаил Йосифов. Събитията ще продължат до 6 септември, а програмата включва концерти, изложби, литературни четения, театър и кино – истински празник на изкуствата.

„Васко и цигулката“, „Триумф“, „Без крила“ и премиера на „Случаят Джем“ са сред акцентите на „Аполония 2025“

„Празниците ни винаги са колоритни, защото тук се събират всички изкуства на едно място. Откриването довечера е едно от най-тържествените събития. В програмата е включен Светлин Русев, който ще има майсторски клас за първи път тук. Музикантите от „Фондацията” също ще ни гостуват”, разказа изпълнителният директор на Фондация „Аполония”.

Във фестивала участие ще вземат и изпълнители като Михаела Филева, Дара и Керана.

Репортер: Елена Танева

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева