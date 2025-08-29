Кметът на София Васил Терзиев и Министерството на регионалното развитие и благоустройството влязоха в остър спор за забавени плащания по общински проекти. Градоначалникът обвини ведомството в блокиране на ключови обекти, а МРРБ отвърна с аргумент, че става дума за пропуски и корекции в документацията.

►Позиция на столичния кмет:

"МРРБ с месеци бави плащания към София от програмата за общинско финансиране", смята столичният кмет Васил Терзиев.

По думите му ключови инфраструктурни обекти като ремонтът на бул. "Стамболийски", моста на "Бакърена фабрика" и "Опълченска" не са разплатени от министерството и той пита защо.

Васил Терзиев посочи, че от началото на годината СО е получила едва 98 554 лв. и само пет споразумения за обекти в Панчарево, Банкя и "Младост".

На извънредно заседание: СОС решава коя банка ще обслужва общината

►Според него фактите са следните:

• Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет. Подписани са 59 споразумения.

• През 2024 г. поискахме плащания за 11 млн. лв., получихме едва половината. Още 43 хил. лв. от тогавашните искания постъпиха едва през юли 2025 г.

• През 2025 г. сме поискали нови 13,5 млн. лв. – до момента са ни преведени само 54 хил. лв.

• Общо държавата дължи на София близо 19 млн. лв.

• Всяко забавяне подкопава изпълнението на важни обекти – детски градини, училища, ремонти и инфраструктура, от които зависи качеството на живота в града.

• Сроковете за разглеждане на документите на подписаните споразумения са 10 дни за авансово и 20 дни за междинно плащане. Тези срокове системно не се спазват от МРРБ."

Терзиев пита дали това отношение е безпристрастно или някой целенасочено иска да блокира развитието на София.

"София е столица на България. София не е удобна или неудобна за една или друга партия. София е дом за милиони хора и проектите, които изпълняваме, са за тях – за децата, за семействата, за бъдещето на града. Не приемам София да бъде наказвана, защото не съм се снимал под герба в един кабинет. Като кмет на София няма да позволя политическите игри да спрат развитието на столицата. Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени в пълен размер и в срок", пише още Васил Терзиев.

► Позиция на МРРБ

"Във връзка с твърдението на кмета на София Васил Терзиев, че „МРРБ с месеци бави плащания към София от програмата за общинско финансиране“ и направените внушения за „политически игри“, правим уточнението, че всяка община е длъжна да предостави определен набор от документи, за да може МРРБ да изплати заявените суми. Това не са нови изисквания, а такива, които съпътстват програмата от самото ѝ създаване. Столична община e направила няколко корекции в проектите си, които налагат отразяването им в документацията. Това допълнително бави цялостния процес. Конкретно за ул. „Опълченска“ – изпълнението на проекта е обект на проверка за нередности от различни институции, което задължава МРРБ да не извършва трансфер в полза на Столична община", пишат от там. И допълват:

"Кметът Терзиев обаче пропуска ситуацията с програмата за саниране, която също се управлява от МРРБ. Фактите са следните: през 2023 г. МРРБ превежда 16 105 000 лева аванс за стартиране на санирането на 23 жилищни блока. Срокът за избор на изпълнител е изтекъл през 2024 г. и по молба на Столична община е удължен с анекс до 01.06.2025 г. Към днешна дата за 6 блока все още няма избрани изпълнители, а за 4 блока изпълнителят е избран извън определения срок. Всичко това поставя под риск изпълнението на санирането на жилищни блокове в София, чието финансиране е в размер на близо 54 млн. лева".

Редактор: Габриела Винарова