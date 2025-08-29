Държавен фонд "Земеделие" одобри още 6,8 млн. лева за 282 овощари, чиито градини бяха засегнати от лошите климатични условия през тази година, съобщават от Фонда. В края на миналата седмица започна поетапното превеждане на средствата.

Общата сума, оторизирана до момента е над 28,5 млн. лева на 1695 стопани. Припомняме, че общият бюджет по помощта е 32 млн. лева.

Подпомагането се осъществява при интензитет до 80 процента от действителните разходи до настъпване на събитието за отглеждане на череши, вишни и кайсии при следните единични ставки: за череши до 5535 лв./ха; за вишни до 5442 лв./ха; за кайсии до 6385 лв./ха.

