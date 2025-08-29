Снимка: iStock
Климатичните аномалии тази година съсипаха много градини
Държавен фонд "Земеделие" одобри още 6,8 млн. лева за 282 овощари, чиито градини бяха засегнати от лошите климатични условия през тази година, съобщават от Фонда. В края на миналата седмица започна поетапното превеждане на средствата.
Общата сума, оторизирана до момента е над 28,5 млн. лева на 1695 стопани. Припомняме, че общият бюджет по помощта е 32 млн. лева.
Подпомагането се осъществява при интензитет до 80 процента от действителните разходи до настъпване на събитието за отглеждане на череши, вишни и кайсии при следните единични ставки: за череши до 5535 лв./ха; за вишни до 5442 лв./ха; за кайсии до 6385 лв./ха.Редактор: Габриела Винарова
