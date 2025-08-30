-
Нулева реколта от царевица в Монтанско: Земеделци са пред фалит заради сушата
-
Заради суша и слана: Реколтата от грозде тази година е слаба
-
Спортни новини (29.08.2025 - лятна късна)
-
Адвокат: 40% от полевите тестове за дрога са невалидни
-
Фалшивите тестове на пътя: Потърпевши настояват за по-строг контрол
-
МРРБ: Реални резултати от спешните мерки за безводието в Плевен се очакват през септември
Инициативата се провежда за 12-и път и няма състезателен характер
Над 150 колоездачи от България и чужбина се включиха в най-популярното многодневно вело приключение у нас – „Дунав Ултра“. Тази година то ще протече под наслов „Потокът на времето“, а началната му точка е Видин.
Инициативата се провежда за 12-и път и няма състезателен характер. Основната ѝ цел е да популяризира Дунавския регион като привлекателна дестинация за велотуризъм. Ентусиастите ще изминат над 700 километра, като преминават през осем области и 32 общини. Маршрутът свързва най-северозападното и най-североизточното населено място в България - селата Куделин и Дуранкулак.
В предизвикателството за четвърти път се включва и 82-годишната Антоанета Момчилова. тя е и най-въърастният участник в инициативата. "С най-голямо удоволствие участвам в този веломаратон. До сега маршрута до Дуракулак съм го изминавала за 5 дни. Но сега имам амбицията да съкратя времето на четири дни", заяви в "Събуди се" тя.
За първа година във велопохода участва и бившият министър на образованието Сергей Игнатов.
Повече по темата гледайте във видеото.
Последвайте ни