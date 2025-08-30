Над 150 колоездачи от България и чужбина се включиха в най-популярното многодневно вело приключение у нас – „Дунав Ултра“. Тази година то ще протече под наслов „Потокът на времето“, а началната му точка е Видин.

Инициативата се провежда за 12-и път и няма състезателен характер. Основната ѝ цел е да популяризира Дунавския регион като привлекателна дестинация за велотуризъм. Ентусиастите ще изминат над 700 километра, като преминават през осем области и 32 общини. Маршрутът свързва най-северозападното и най-североизточното населено място в България - селата Куделин и Дуранкулак.

В предизвикателството за четвърти път се включва и 82-годишната Антоанета Момчилова. тя е и най-въърастният участник в инициативата. "С най-голямо удоволствие участвам в този веломаратон. До сега маршрута до Дуракулак съм го изминавала за 5 дни. Но сега имам амбицията да съкратя времето на четири дни", заяви в "Събуди се" тя.

За първа година във велопохода участва и бившият министър на образованието Сергей Игнатов.

Повече по темата гледайте във видеото.