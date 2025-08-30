Спад в цените на сезонните плодове и зеленчуци доведе до поевтиняване на малката потребителска кошница. Това отчете през седмицата Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Производители и потребители обаче алармират, че в края на летния сезон и началото на есента, цените на някои плодове са тръгнали на горе. Дали това е така провери екип на NOVA, който отиде до най-голямата борса за плодове и зеленчуци в Южна България край пловдивското село Първенец.

"Тази седмица краставиците са поскъпнали, тъй като в момента няма достатъчно продукция". Това заяви в „Събуди се” изпълнителният директор на Стоково тържище - с. Първенец Илия Гатев.

По думите му това е моментна тенденция, тъй като през летните месеци е имало достатъчно производство и цената им е била ниска. "Имаме български краставици, имаме и вносни от Гърция, както и от Турция. В момента, тъй като има достатъчно българска продукция - и домати, и краставици, те регулират цените", обясни той.

По отношение на плодовете Гатев подчерта, че цената на прасковите в момента е около 5 лева за килограм, но плодовете не са с добро качество.

