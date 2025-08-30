Снимка: iStock
На място са изпратени четири противопожарни автомобила
Голям пожар се разрази в района на хасковско село Бодрово и над два часа огнеборци и доброволци се борят с пламъците.
На място са изпратени четири противопожарни автомобила, а към тях са се присъединили и местни жители, които помагат в овладяването на стихията. Няма информация за пострадали хора или застрашени къщи.
Ситуацията продължава да се следи, като се очаква огънят да бъде локализиран в следващите часове.Редактор: Цветина Петкова
