Студентка по медицина продава плодове и зеленчуци на пазара във Видин, за да помага на семейството си и така се издържа, докато учи за лекар. Младото момиче мечтае да стане хирург, а докато чете дебелите книги по медицина, продава сезонни зеленчуци от семейната градина.

На пъстрия видински пазар сред сергиите с плодове и зеленчуци срещаме 23-годишната Анна-Мария Дамянова от видинското село Капитановци. Тя продава домашно произведени чушки. „Няма кой и трябва някой да помага на нашите. Средствата трябва да се изкарват по някакъв начин“, аргументира решението си тя.

Анна-Мария е вече пети курс студентка в Медицинския университет в Плевен. „Може би оценявам малко повече стойността на нещата, тъй като имам някои мои колеги, които са от заможни семейства, и малко пилеят парите. Ние знаем стойността им и колко трудно се изкарват и колко мъка е необходима“, казва младото момиче.

Дори между клиентите на сергията тя намира време за четене. Опитът от работата на село ѝ е помогнал дори по време на изпити. „На изпита по хигиена ми зададоха въпрос под кое дърво не расте нищо, а в учебниците не го пише. Ако не знаеш, че под орех нищо не расте, няма как да отговориш на този въпрос“, казва Анна-Мария. На въпроса защо младите лекари у нас получават толкова малко обаче отговор няма.

За нея семейството е най-важното. „Ще прозвучи клиширано, но баща ми е моят герой. Той винаги е до мен, винаги ми помага“, споделя студентката.

На пазара младата студентка печели и симпатиите на клиентите, а мечтата ѝ е ясна: „Мечтая да стана добър хирург след години, когато завърша и вече специализирам. Не съм излизала досега никога в чужбина, така се стекоха обстоятелствата в моя живот. Искам да си остана тук, не искам да ходя в чужбина“, добавя трудолюбивото момиче.

