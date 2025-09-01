Държавната агенция за закрила на детето изразява категорично несъгласие с публичните изявления на адвокат, според когото 13-годишно момиче „не е дете“ и „само е инициирало връзка“ с 31-годишен негов учител.

Подобни твърдения са в пълно противоречие с международното и националното право, подчертава агенцията. Конвенцията на ООН за правата на детето и Законът за закрила на детето ясно определят всяко лице под 18 години като дете, а Наказателният кодекс постановява, че лица под 14 години не могат да дадат валидно съгласие за интимни отношения. Отговорността за подобни деяния е изцяло на възрастния.

Особено обезпокоително е, че случаят касае учител – лице, на което детето е било поверено за обучение и възпитание в рамките на образователния процес. Подобни изявления вторично виктимизират пострадалото дете.

Председателят на ДАЗД изпрати официално писмо до Висшия адвокатски съвет и Софийската адвокатска колегия с искане да бъде осъществен контрол върху спазването на професионалните и етични стандарти на адвокатската дейност, както и – при необходимост – да бъдат предприети дисциплинарни действия. Настоява се и за категорично разграничаване на адвокатурата от подобни неприемливи изказвания.

„Тя не е дете. Знаете как се развиват 13-годишните днес", заяви адвокат Петър Чалъмов, след като клиентът му беше задържан за постоянно миналата седмица по обвинения за сексуални отношения с 13-годишно момиче в София.

"Клиентът ми е обвинен по текст от 1968 г. Проблемът е чисто морален и психологически, защото инициативата за цялата връзка е била на ученичката”, коментира адвокатът. Чалъмов каза, че и училището, и родителите на момичето знаели за връзката им, а седмокласничката била инициатор, като първоначално двамата си разменяли литература. Те имали връзка от ноември миналата година.

31-годишният мъж е бивш футболист и има дете на 2 години и половина. Има педагогическо образование от 6 години.

