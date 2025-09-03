Не се сещам година, в която капиталовите разходи да са изпълнени така, както са предвидени, сподели бившият министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, който заедно с икономиста Юлиян Войнов коментира минималната работна заплата и линията на бедност в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Въпросът е малко по-сложен, защото капиталовата програма в България до голяма степен се дължи на европейски средства и там принципът е такъв, че ние първо харчим средствата и след това ги получаваме”, коментира Калфин и обясни, че те се компенсират от европейския бюджет.

„Много е важна датата, на която са похарчени, и кога са платени – бюджетът е едно счетоводно упражнение към 31 декември. Така че там в действителност има буфери. Но от друга страна, те не могат да се пренасочат и да се използват за други неща, защото голяма част от тях идват от европейския бюджет”, допълни той.

„Така че там може чрез счетоводни упражнения да се влияе върху дефицита, но в действителност програмата е много по-амбициозна, от колкото се изпълнява”, каза Калфин.

„Проблемът е, че ако това се каже директно, това означава, че се залагат неизпълними разходи още при самото формиране на бюджета, което е неправилна политика. Би трябвало и приходите, и разходите да почиват на много сериозни разчети”, смята Калфин.

Икономистът Юлиян Войнов сподели, че не може да каже дали умишлено са завишавани капиталови разходи. „Най-вероятно тази капиталова програма се е правила на базата на определени подавани проекти”.

„От една страна, можем да твърдим, че умишлено са завишавани, въпреки че аз много пъти съм коментирал, че капиталовата програма последните години и начинът, по който е предлагана, е почти неизпълнима. Това важи и за разходите. Достигаме рекорди всеки път”, обясни икономистът.

По думите му капиталовата програма е единственият сериозен буфер, който през последните години се използва като касичка, когато бюджетът тръгне в лоша посока и не може да се изпълни.

Редактор: Петър Иванов