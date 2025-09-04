Когато имаш от 25% до 40% неизпълнение на капиталовата програма и неизпълнение на приходната част, единственият начин да влезеш в рамките на тези 3%, е като пипнеш капиталовата програма. Това обясни в ефира на "Твоят ден" по NOVA News бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов.

По думите му разходите на депутатско ниво не са завишени умишлено. "Има много сериозен разговор за процеса за бюджетирането", обясни той.

"Това, което се случва последните години в България - да се прекроява бюджетът, не е практика в парламента. Първо, защото компетенциите са на Министерския съвет. И второ, защото един такъв процес, при който върви ръчно разпределение на бюджет в парламента, през Бюджетна комисия или друг орган, не е продуктивен", допълни Дацов.

"Прекрояването на бюджета обезсмисля предишния бюджетен процес. Той тече на нива министерства, за да бъде сглобен бюджета и да отразява основните посоки на политиката", коментира Дацов. По думите му има два подхода, но крайният резултат е един и същ.

"Ние казваме, че трябва да бъдеш внимателен с приходната част - винаги занижаваш параметрите и в разходната оставяш буфери, за да може при добри времена винаги да имаш по-добър резултат и съответно дефицитът да ти е по-нисък", обясни Дацов.

По думите му това мислене е останало в миналото. "Сега доминира този за по-голямо харчене, за повече пари през бюджета и по-голям бюджетен сектор", допълни той.

Редактор: Ивайла Митева