-
Виненият туризъм: България цели да стане водеща туристическа дестинация като Италия и Франция
-
Пламен Димитров: Инфлацията расте, доходите не нараснаха с нужните темпове
-
Икономисти: Няма година, в която капиталовите разходи да са изпълнени така, както са предвидени
-
МС предлага линията на бедност през 2026 г. да е 764 лева
-
Експерти: Вдигането на данъци няма да реши структурните проблеми на бюджета
-
Бюджетният дефицит за 7 месеца почти достигна 4,3 млрд. лв.
Доминира мисленето за по-голямо харчене и по-голям бюджетен сектор, допълни експертът
Когато имаш от 25% до 40% неизпълнение на капиталовата програма и неизпълнение на приходната част, единственият начин да влезеш в рамките на тези 3%, е като пипнеш капиталовата програма. Това обясни в ефира на "Твоят ден" по NOVA News бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов.
По думите му разходите на депутатско ниво не са завишени умишлено. "Има много сериозен разговор за процеса за бюджетирането", обясни той.
Икономисти: Няма година, в която капиталовите разходи да са изпълнени така, както са предвидени
"Това, което се случва последните години в България - да се прекроява бюджетът, не е практика в парламента. Първо, защото компетенциите са на Министерския съвет. И второ, защото един такъв процес, при който върви ръчно разпределение на бюджет в парламента, през Бюджетна комисия или друг орган, не е продуктивен", допълни Дацов.
"Прекрояването на бюджета обезсмисля предишния бюджетен процес. Той тече на нива министерства, за да бъде сглобен бюджета и да отразява основните посоки на политиката", коментира Дацов. По думите му има два подхода, но крайният резултат е един и същ.
Какво печели България от еврозоната
"Ние казваме, че трябва да бъдеш внимателен с приходната част - винаги занижаваш параметрите и в разходната оставяш буфери, за да може при добри времена винаги да имаш по-добър резултат и съответно дефицитът да ти е по-нисък", обясни Дацов.
По думите му това мислене е останало в миналото. "Сега доминира този за по-голямо харчене, за повече пари през бюджета и по-голям бюджетен сектор", допълни той.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни