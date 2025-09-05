Жестокият побой над директора на полицията в Русе отекна и в парламента. Управляващи и опозиция осъдиха насилието и призоваха за справедливи наказания за нападателите.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи случая като „битов инцидент“. „Това може да се случи на всеки. Семейството и ролята на родителя са най-важните – много е лесно всичко да се оправдава с държавата. Държавата е такава, каквито сме всички ние. А тези, които си правеха селфита на 200 метра от мястото – какво очаквате да направи държавата? Да сложим полицай на всеки кран ли, за да ен се качват на него?"

Борисов призова темата да не се използва за политически атаки и отговори на критиките на президента Румен Радев, който в четвъртък заяви, че това е "разпад на държавността“.

„След онези негови четири години управление – какво да е? Където и да иде, все едно е дошъл от вчера. А той управляваше държавата еднолично през половината време през последните десет години“, коментира Борисов.

Шефът на ОДМВР-Русе бил пребит пред съпругата си и невръстното им дете

Критики към управлението дойдоха и от „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

„Когато мутренското е на почит, и не се вземат мерки да има ред и порядък в държатата - осмокласници започват да пребиват шефове на полицията“, заяви Асен Василев, съпредседател на ПП–ДБ.

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ подчерта, че абсолютно недопустимо е всяко посегателство – както към органите на реда, така и към всеки български гражданин. "Но същата реакция трябваше да има и тогава, когато полицаи бяха бити от депутати на "Възраждане“, подчерта той.

Темата беше повдигната и по време на блиц контрола към вицепремиерите в пленарна зала. „Как се стигна до това действие? Кой е виновен? Единичен случай ли е или можем да очакваме поредица от подобни действия - не само срещу шефове на ОД МВР, но и срещу депутати и министри“, попита лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

Вицепремиерът Томислав Дончев също коментира темата: „Примерът, който ние даваме тук, когато си говорим агресивно – създава усещането у обществото, че всичко е разрешено. Че институционален ред няма и всяка институция може да бъде хулена".