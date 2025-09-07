-
Недоволни жители организират автошествие и блокада на пътя Плевен – София
Нов протест заради безводието в Плевен и региона ще предизвика пътна блокада този следобед. Първо, около 15 часа автошествие ще затвори за два часа пътя Плевен – София.След това недоволните от водната криза ще се пренесат в центъра на Плевен.
Заради безводието: Удължават срока на бедственото положение за Плевен и областта
На този фон тази седмица държавата пое контрола над кризата. ВиК-експерти от цялата страна са командировани в Плевен, за да търсят течове по водопроводната мрежа.Редактор: Мария Барабашка
