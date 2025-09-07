Гери Малкоданска, Деница Стоянова и Ники Василковски – добре познатите лица от прогнозата за времето по NOVA – разказаха с усмивка за гафовете, случките зад кадър и какво стои зад перфектното представяне на времето.

► 240 градуса и други метео-куриози

„Вместо да напиша 24°C, по погрешка бях въвел 240 и нещо градуса. Така си вървеше прогнозата цял ден в ефир!“, призна Ники Василковски, припомняйки си един от най-забавните си гафове.

Деница Стоянова разказа: „Спомням си как един ден бях написала, че температурата в Добрич е 117°C. След това заваляха коментари от зрители: „Изпепелихте го този град!““.

Гери Малкоданска също е имала технически неточности, но каза, че „не са били фрапантни“.

Слънчево и топло в неделя, температури до 33 градуса

► Тайната на дистанционното

Любопитен детайл от кухнята на прогнозата е дистанционното, с което синоптиците сами сменят картите по време на ефир. „Ако не работи – няма да има карти. Толкова е важно!“, обясняват те.

Има само едно дистанционно, което синоптиците споделят помежду си. Гери Малкоданска разказа, че след късна смяна веднъж случайно го прибрала в чантата си и се наложило спешно да се връща до телевизията, за да може колегата ѝ на сутрешната смяна да започне работа.

► От модния подиум до прогнозата за времето

Оказва се, че пътят към екрана при Гери и Деница е започнал още в тийнейджърските години – и двете са работили като модели от 15-годишни.

Ники Василковски пък стартира кариерата си като репортер в новините, но признава, че винаги е бил привлечен от природните стихии – „бурите, слънцето, динамиката“. Така стига и до прогнозата за времето.

Днес той има и свое предаване, в което показва красиви кътчета на България.

► Синоптици с мечти

Гери Малкоданска вече е била водеща на предаване, има рубрика в „Здравей,България”, а в личен план работи заедно със съпруга си.

Деница Стоянова сподели, че една от големите ѝ мечти е да обиколи света със своето семейство.

Лятото остава стабилно: До 35°С преди първия учебен звънец

► Горещи дни и важни предупреждения

Синоптиците предупредиха, че ни очакват още много горещи дни в следващите седмици. Те напомниха, че не само времето, но и човешките грешки са причината за много от пожарите, затова апелираха всички да бъдем внимателни.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева