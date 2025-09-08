Без промяна в цената на потребителската кошница по цени на едро. И тази седмица според държавната комисия по стоковите борси и тържищата цената ѝ е 98 лева, колкото беше и в изминалите 7 дни.

Нормален пазар с вариации в цените дължащи се единствено на сезонността на плодове и зеленчуци. Това отчетоха от Държавната комисия по стоковите борси. И добавиха, че няма външни фактори или такива, свързани с въвеждане на еврото, които да оказват негативни влияния върху пазара.

Държавата ще публикува всеки ден цените на 101 групи продукти

И все пак, някои продукти на едро са поскъпнали - олио, сирене и пилешко месо. При плодовете и зеленчуците повишение на цените има при зеления пипер и зелето. Поевтинели са свинското месо, сиренето и киселото мляко. Цените си запазват яйцата и дините.

"И през новата седмица наблюдаваме едно нормално поведение на пазара. Потребителската кощница си запазва стойността от 98 лева. Съответно има вариации. Това, което е било миналата седмица нагоре, сега е надолу. И обратното. Вариациите са твърде малки - общо взето съвсем нормални за това време на годината. Като цяло от последните 90 дни имаме едно доста сериозно стабилизиране на пазарa", обясни председателят на Държавната комисия по стоковите борси Владимир Иванов.