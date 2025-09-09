Големият пожар на територията на Сакар планина, който избухна вчера, вече е обхванал площ от над 8000 декара. Заради огъня, който гори между селата Младиново, Костур и Лисово, в община Свиленград е обявено частично бедствено положение. Към момента няма опасност за населените места, но битката с огнената стихия продължава с всички сили.

Огънят е пламнал вчера в пасища в района на село Костур, но заради силния вятър бързо се е прехвърлил към землището на село Лисово. Местността е трудно пресечена, а по-голямата част е гора. Огнищата са ниско в дърветата. На този етап няма опасност за населените места, съобщи на живо в ефира на "Здравей, България" старши комисар Митко Чакалов, директор на РДПБЗН-Хасково.

Голям пожар гори в Хасковско (ВИДЕО)

В гасенето на пожара участват близо 100 души, служители на държавните горски стопанства от Свиленград, Тополовград и Харманли, както и доброволци от формированието в Свиленград. Работата на екипите е силно затруднена от труднодостъпния терен. „Нямаме достъп до част от фронтовете му“, обясни комисар Чакалов. Поради тази причина в гасенето са се включили и две верижни машини, които правят просеки, за да се ограничи разпространението на огъня.

Основната причина за бързото разрастване на пожара е метеорологичната обстановка. „Вчера имаше доста силни пориви на вятъра, температурата беше над 30 градуса. Всичко това способства огънят да се развие много бързо“, допълни директорът на пожарната в Хасково. Предполага се, че причината за възникването му е човешка намеса, тъй като първоначално е забелязан в района на пасища.

Към тази сутрин няма активно горене, но има множество огнища, които само димят заради по-ниските температури и наличието на роса. Очаква се с повишаването на температурите през деня огънят отново да се развие.

Включват се армията и хеликоптер при нужда

Днес в действията по овладяване на пожара ще се включат и военнослужещи от формированието в Хасково. Хеликоптер "Кугър", който помагаше в гасенето вчера, ще бъде извикан отново само при необходимост.

Въпреки мащабите на пожара и гъстия дим, който се усеща в района, властите уверяват, че няма опасност за близките населени места. „Пожарът е далече от тях, така че към момента няма от какво да се притесняват“, категоричен бе комисар Чакалов.

Засега няма заподзрени за запалването на огъня, но само за Хасковска област около 40 са глобени за запалване на пожари за годината.