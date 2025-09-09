Израел нареди пълна евакуация на град Газа, дом на около един милион палестинци, преди планираното военно превземане на града, съобщи CNN.

„До всички жители на град Газа и всички негови квартали, от Стария град и Туфа на изток до морето на запад: Армията на отбранителните сили на Израел е решена да победи "Хамас" и ще действа в района на град Газа с голяма сила, точно както направи в цялата Ивица“, заяви във вторник Авичай Адраи, говорител на военните за арабски език .

„За ваша безопасност, евакуирайте се незабавно през оста Рашид към хуманитарната зона в Ал-Маваси“, добави той.

Листовки с посланието, което включваше карта, насочваща жителите в Северна Газа да пътуват на запад към крайбрежието, преди да тръгнат на юг, също бяха разпръснати из северната част на страната.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди палестинците да евакуират град Газа в понеделник, заявявайки че „това е само началото на засилените наземни маневри в град Газа“. Предупреждението дойде часове след като израелската армия засили въздушните удари срещу градската зона.

През последните дни Израел атакува високи сгради в гъсто населения град Газа, докато напредва с плановете си да окупира най-големия град в анклава.

През последните седмици военните разшириха военните си операции, за да превземат и окупират град Газа, което според тях би победило "Хамас". Военните казват, че сега контролират 40% от най-големия град в анклава.

Към сряда 70 000 палестинци – по-малко от 10% от приблизително един милион жители на град Газа – са се евакуирали, съобщи висш израелски служител. Но досега само 3000 палатки са влезли в целия анклав, каза служителят, добавяйки че целта е да се доставят 100 000 палатки в рамките на три седмици.

Междувременно Съединените щати и Израел планират да увеличат броя на пунктовете за разпределение на помощи - от 4 на 16, съобщи служител на Хуманитарна фондация за Газа (GHF). Все още няма индикации, че всички нови пунктове са създадени.

Някои жители на град Газа казаха пред CNN, че биха предпочели да умрат в домовете си, отколкото да бъдат разселени отново.

Редактор: Цветина Петрова