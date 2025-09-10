Локализираха пожара в Сакар. Продължава работата по пълното загасяване на огнищата в гората. На място ще останат дежурни екипи и в следващите дни, за да не се допусне ново разпространение на огъня. Пожарът пламна преди три дни в района на пасище в землището на село Костур и обхвана над 13 хиляди декара площ между Младиново и Лисово. По-голямата част от засегнатите площи е гора, но има и пасища и лозя.

Гасенето на стихията беше затруднено, тъй като пожарът бушуваше в труднодостъпни местности. Три от фронтовете са овладени, а в сряда усилията бяха насочени към овладяването на тлеещите огнища откъм село Лисово.

Големият пожар в Сакар: Стихията обхвана над 8000 декара гори и пасища

„Остана фронтът от село Лисово, който не е затворен откъм самото населено място. Ще градим просека с тежка верижна машина. На терен са 13 екипа с около 59 огнеборци”, заяви Митко Чакалов, директор на ОДПБЗН-Хасково.

Той увери, че и с доброволците, има достатъчно хора, които да гасят.