На 12 септември ще бъде внесен вотът на недоверие, иницииран от „Продължаваме промяната-Демократична България”. Формулировката му е „Вътрешен ред, правосъдие и служби за сигурност”, а мотивите за вота са описани в обем от 60 страници. Дебатите по вота най-вероятно ще бъдат на 17 септември. Това каза в „Денят на живо” по NOVA NEWS депутатът от ПП-ДБ Атанас Славов. Той обясни, че формулировката на темата всъщност е насочена към „завладяната държава, която има измерения в изпълнителната и в законодателната власт”.

Депутатът уточни, че вотът е подкрепен от подписите на ПП-ДБ, МЕЧ и АПС, а целта му е да се видят алтернативи на настоящата политика. Според Славов има нелегитимни центрове на власт, които се виждали „от протектирания контрабанден канал за цигари в Пловдив до последното което се случва в МВР”.

Бившият правосъден министър изтъкна, че темата има различни входове и обхваща от правата на гражданите до сигурността. По думите му завладяната държава също е невъзможността определени регулатори да упражняват функциите си.

Петият вот на недоверие: Ще успее ли да свали правителството и какви са целите на опозицията

Гостът изтъкна, че тяхната парламентарна група непрекъснато внася законопроекти, които според него биха подобрили ситуацията и допълни, че на 11 септември ще внесат и промени в закона за съдебната власт. Славов е на мнение, че Висшият съдебен съвет трябва да е съставен от политически независими кандидати - авторитетни професионалисти. Той призна обаче, че винаги може да се изпадне в зависимост.

По отношение на промените в Конституцията и „домовата книга” Славов подчерта, че тяхното предложение е било не за списък от хора, които могат да бъдат служебен премиер, а правителството в оставка да изпълнява функциите на служебно правителство. По думите му сегашният вариант е бил по настояване на ГЕРБ.

По отношение на общата дясна кандидатура за президент Славов каза, че тя ще бъде на гражданските общности, като имена не се обсъждат поради динамичната политическа обстановка и това, че остава повече от година до изборите, а на този етап преговори с ГЕРБ няма да бъдат водени.

Редактор: Емил Йорданов