Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува западните и световните лидери заради „липсата на действия“ след навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша, част от които бяха свалени от Варшава, предаде АФП.

„Имаше повече от достатъчно изявления, но досега липсваха действия. Руснаците тестват границите на възможното. Те проверяват реакцията. Те наблюдават как действат въоръжените сили на страните от НАТО,“ заяви Зеленски в своето редовно обръщение.

Русия отрече да е планирала удари по Полша

Той подчерта и че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен го е информирала за съвместната работа със САЩ за затягане на санкциите срещу Русия, предаде "Ройтерс".

Зеленски написа в социалната мрежа X, че по време на разговора си с Фон дер Лайен са обсъдили и използването на замразените руски активи и подкрепата за украинските деца.

