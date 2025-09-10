Снимка: БТА
Туск обяви след разговори с ключови лидери от Европа и НАТО, че страната е получила конкретни оферти за помощ
Полша получи предложения за подкрепа за своята противовъздушна отбрана от европейските си съюзници, заяви полският премиер Доналд Туск след разговори с лидерите на Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерландия, Украйна и НАТО, предаде "Ройтерс".
Полша поиска активирането на Член 4 на договора за НАТО, последваха международни реакции
"В разговорите си днес получих не само демонстрации на солидарност с Полша, но преди всичко предложения за конкретна подкрепа за противовъздушната отбрана на нашата страна", написа Туск в "Екс", след като Полша свали предполагаеми руски дронове в своето въздушно пространство.
