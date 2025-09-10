Полша получи предложения за подкрепа за своята противовъздушна отбрана от европейските си съюзници, заяви полският премиер Доналд Туск след разговори с лидерите на Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерландия, Украйна и НАТО, предаде "Ройтерс".

"В разговорите си днес получих не само демонстрации на солидарност с Полша, но преди всичко предложения за конкретна подкрепа за противовъздушната отбрана на нашата страна", написа Туск в "Екс", след като Полша свали предполагаеми руски дронове в своето въздушно пространство.

