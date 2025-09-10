След като въздушните сили са свалили руски дронове, нарушили многократно въздушното пространство на страната, реакциите на политици от цял свят не закъсняха. Междувременно, Полша поиска провеждането на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО, обяви премиерът Доналд Туск, цитиран от ДПА. Член 4 предвижда провеждането на консултации, ако страна членка на НАТО смята, че е териториалната ѝ цялост, независимостта ѝ или сигурността ѝ е заплашена.

По-късно полското министерство на вътрешните работи днес заяви, че седем дрона или отломки от дронове са открити в Полша след нарушаването на въздушното пространство на страната от руски безпилотни летателни апарати през нощта, предаде ДПА.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се въздържа днес да даде оценка дали снощният инцидент с навлизането на дронове над Полша е бил умишлено предизвикан от Русия. При всички случаи това е безотговорно от страна на Русия, каза той след кратко изявление в централата на алианса по повод заседание на представителите на страните от пакта.

Рюте уточни, че тази сутрин по искане на Полша са били свикани консултации по чл. 4 от Вашингтонския договор.

"Съюзниците изразиха съпричастност с Полша и отхвърлиха безотговорното поведение на Русия. Продължаваме с оценката на инцидента, снощното нарушение не е отделен случай. Съюзниците са решени да защитят всяка педя от алианса. Ще наблюдаваме внимателно обстановката по източния фланг. Нашите системи за противовъздушна отбрана са в постоянна готовност", добави генералният секретар.

По неговите думи снощният случай подчертава важността на решенията от срещата на върха на НАТО в Хага по-рано тази година, когато съюзниците се съгласиха да повишат до 5 на сто от БВП военните разходи в следващото десетилетие.

"Русия предприе опасно военно нападение срещу Украйна, продължава да се прицелва в цивилни хора и гражданска инфраструктура. Съюзниците в НАТО са решени да повишат подкрепата за Украйна", обобщи Рюте.

Той призова руския президент Владимир Путин да спре, а да не задълбочава войната. Рюте настоя Путин да прекрати нарушенията на въздушното пространство на съюзниците.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че отговорът на нарушаването на полското въздушно пространство трябва да покаже, че Европа може сама да се защити, но трябва да направи повече, предаде „Ройтерс”.

„Дроновете бяха свалени, което означава, че сме способни на самоотбрана, но е ясно, че е нужно да направим повече", заяви Калас пред журналисти.

„Това, което се случи в Полша променя играта. Ние трябва да дадем много твърд отговор", добави тя. "Русия умишлено ескалира. Трябва да бъдем много твърди", каза още Калас.

Тя подчерта и необходимостта от оказване на натиск над Русия с още санкции.

► България

Нарушаването на въздушното пространство на суверенна Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО. Подобни действия подкопават и усилията за възстановяване на мира в Европа, от който се нуждаем час по-скоро.

"Нарушаването на въздушното пространство на суверенна Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО. Подобни действия подкопават и усилията за възстановяване на мира в Европа, от който се нуждаем час по-скоро", написа президентът Румен Радев в социалната мрежа Х. Той качи публикацията си и на английски език.

„България изразява пълната си солидарност с нашия съюзник Полша. Повторните нарушения на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия представляват заплаха за евроатлантическата сигурност.“ Това написаха от Министерството на външните работи на страницата си в X. „Такива действия ще бъдат посрещнати с решителни мерки за защита на Алианса“, каза още от МВнР.

Bulgaria stands together in full solidarity with our ally #Poland. Russia's repeated intrusions into #NATO airspace are a threat to the Euro-Atlantic security. Such actions will be met with decisive measures to protect the Alliance.

Използването на летателни апарати във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение на международното право. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов, който беше изслушан днес по актуални теми пред депутатите от ресорната парламентарна комисия.

Запрянов определи действията на Русия като провокация и припомни, че въздушното пространство на страните членки е част от общото въздушно пространство на НАТО.

„Това не е директна атака към цели на територията на Полша. Ако имаше такава, това значи активиране на чл. 5 и реално обстановката щеше да ескалира за задействане на колективната отбрана. В случая оценката е, че тези дронове се използват за удари по украински територии. По никакъв начин това не позволява на руската страна да нарушава въздушното пространство и да влита на украинска територия от територията на други държави“, коментира министър Запрянов.

По думите му Румъния също има проблеми с руски дронове в близост до делтата на река Дунав.

„НАТО взема съответните мерки. Мерките са категорични. Ще бъде използвана военна сила срещу подобни летателни апарати. Те ще бъдат сваляни. Това е влошаване на сигурността по отношение на въздушното пространство и полската страна правилно е затворила и летища с цел безопасност на гражданската авиация. Още повече, че когато тези цели влизат неконтролируемо, те не се управляват, не са част от въздушния трафик и може да доведат до нежелани инциденти с гражданските полети“, каза министърът на отбраната.

„Ние остро осъждаме това деяние на руската страна. То е недопустимо от гледна точка на международното право и НАТО си запазва правото да вземе всички мерки“, отбеляза още Запрянов.

На въпрос от журналисти по каква стратегическа причина Русия е използвала въздушното пространство на Полша, министърът отговори: „От опита, който имаме и от начина, по който Русия използва дронове във войната срещу Украйна, използват се различни способи, за да се изненада другата страна. В случая антидрон системите на Украйна са насочени срещу фронтовата линия и срещу очакваните направления, от които ще влита тази техника. В случая използването на чуждо въздушно пространство вероятно се счита като изненада, но това е категорично недопустимо от гледна точка на международното право“.

Министърът увери, че НАТО има достатъчно разположени сили за противовъздушна отбрана и за наблюдение на въздушното пространство, за да бъдат неутрализирани такива цели. „От гледна точка на безопасността, НАТО я гарантирало с военно присъствие на съюзниците на територията на Полша и на други страни“, каза министърът. Запрянов подчерта, че България също наблюдава въздушното си пространство и има готовност за реакция със свои сили и сили на съюзниците.

► Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че най-малко осем дрона са взели на прицел Полша по време на снощната руска атака срещу Украйна, при която са били използвани около 415 дрона и 40 ракети, предаде „Ройтерс”.

„Днес имаше още една стъпка на ескалация – руско-ирански „Шахеди“ действаха във въздушното пространство на Полша, във въздушното пространство на НАТО. Това не бе само един „Шахед“, което би могло да бъде наречено инцидент, а най-малко осем ударни дрона, насочени срещу Полша, написа Зеленски в Х.

Той добави, че това представлява опасен прецедент за Европа и призова съюзниците си да дадат силен отговор.

Навлизането на руски дронове днес в Полша по време на атака срещу Украйна демонстрира безнаказаността на руския президент Владимир Путин, заяви в социалната мрежа Х украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

Сибига каза, че нарушаването на полското въздушно пространство показва, че Путин иска да разшири войната.

"Путин просто продължава да ескалира, да разширява войната и да тества Запада", се казва в публикацията на Сибига в Х.

"Тази ситуация показва в крайна сметка, че трябва да бъде взето решение, с което да бъде дадена възможност на средствата за въздушна отбрана на съседните страни да бъдат използвани за прехващането на дронове и ракети в украинското въздушно пространство, включително тези, които се доближават до границите на НАТО".

► САЩ

"Подкрепяме нашите съюзници в НАТО срещу тези нарушения на въздушното пространство и ще защитаваме всеки сантиметър територия" на страните от алианса, подчерта Уитакър в Х.

Американският президент Доналд Тръмп ще разговаря днес с полския си колега Карол Навроцки, след като снощи Полша свали дронове, нарушили въздушното ѝ пространство, заяви пред Ройтерс представител на Белия дом.

„Президентът Тръмп и Белият дом следят съобщенията от Полша и се планира президентът Тръмп днес да разговаря с президента Навроцки“, отбеляза говорителят.

► Великобритания

Британският премиер Киър Стармър днес заяви, че е "дълбоко обезпокоен" от "грубото и безпрецедентно нарушаване на въздушното пространство на Полша и НАТО от руски дронове", предаде "Франс прес".

"Това е изключително опасно действие от страна на Русия, което служи само, за да ни напомни за явното незачитане на мира от президента Владимир Путин", се казва в изявление на британския премиер.

Той благодари на "НАТО и полските сили, които бързо отговориха, за да защитят алианса".

Владимир Путин "изведе руската агресия на ново ниво на враждебност", заяви британският министър на отбраната Джон Хийли. "Заявяваме пред президента Путин: Вашата агресия само засилва единството между страните от НАТО", добави той по време на откриването на среща на министри на отбраната в Лондон.

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, който трябваше да участва в срещата, се върна в страната си "много рано" тази сутрин заради инцидента, добави Хийли.

По време на срещата, която трябваше да събере министрите на отбраната на Германия, Великобритания, Франция, Италия и Полша във формата Е5, "ще обсъдим подкрепата, която можем да окажем на Полша", се казва в изявлението му.

► Германия

Нахлуването на дронове във въздушното пространство на Полша по време на руска атака срещу Украйна показва, че Москва е готова да ескалира конфликта, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от "Ройтерс".

„Русия безразсъдно предприе опасна ескалация“, каза Вадефул на пресконференция. „За съжаление, е ясно, че макар и да са минали три години, Москва все още не е готова да преговаря сериозно за мир. Напротив, Кремъл иска да подчини Украйна със сила“, отбеляза германският министър. Той подчерта, че НАТО трябва да запази единството си и да даде „твърд и ясен отговор“.

Междувременно говорител на германското правителство заяви, че навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша представлява много сериозна ситуация и демонстрира до каква голяма степен Русия подлага на изпитание решимостта на Европа.

„Това отново показва пред каква заплаха сме изправени и до каква голяма степен сме подлагани на изпитание от страна на Русия“, каза говорителят на редовна пресконференция.

Германският министър на отбраната Борис Писториус също коментира ситуацията, като подчерта, че Берлин подкрепя Полша в активизирането на Член 4 от договора на НАТО. Писториус също така заяви пред Бундестага, че от думите на полските властите става ясно, че дроновете, нарушили въздушното пространство на Полша, са били въоръжени.

► Белгия

Снощното нарушаване на полското въздушно пространство припомня за пореден път, че Русия създава заплаха за цяла Европа и за НАТО. Това заяви белгийският министър на външните работи Максим Прево в пост в социалната мрежа Х, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Затова трябва да подсилим НАТО и да подобрим нашата сигурност, особено на източните съюзници, казва той. Твърдо стоим до Полша, само единство и допълнителен натиск над руската военна икономика може да спрат терористичната кампания на Москва, добавя Прево.

► Франция

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че навлизането в полското въздушно пространство на "руски дронове" по време на руска атака в Западна Украйна е "просто неприемливо" и добави, че скоро ще говори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предадоха „Ройтерс” и „Франс прес”.

„Навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство по време на атака, извършена от Русия срещу Украйна, е просто неприемливо. Аз осъждам това най-категорично. Призовавам Русия да сложи край на тази безразсъдна ескалация и повтарям пред полския народ и полското правителство нашата пълна солидарност. Скоро ще разговарям с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Ние няма да правим компромис със сигурността на съюзниците", се казва в пост на Макрон, публикуван в акаунта му в Х на три езика - френски, английски и полски.

► Нидерландия

Нидерландският премиер Дик Схоф намира нарушаването на полското въздушно пространство от руски дронове за неприемливо. "Това е поредно доказателство, че руската война представлява заплаха за европейската сигурност“, написа Схоф в социалната платформа Х, предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.

Схоф потвърди, че нидерландски изтребители F-35 са съдействали за свалянето на дроновете. По-рано днес това беше съобщено и от полските въоръжени сили. "Добре е, че нидерландските изтребители F-35 са успели да окажат подкрепа. Нидерландия стои рамо до рамо с нашия съюзник в НАТО Полша“, добави още служебният премиер.

Схоф се е консултирал с колегите си министри, командващия въоръжените сили и службите за сигурност, като по думите му развитието на събитията се следи отблизо.

► Унгария

Унгарският премиер Виктор Орбан изрази "пълната солидарност" на страната си с Полша, предаде ДПА.

"Нарушаването на териториалната цялост на Полша е неприемливо", написа Орбан във Facebook.

Десният популистки лидер обаче не спомена, че според Варшава дроновете са руски и че Москва е агресорът в руско-украинската война, отбелязва ДПА. Правителството на Орбан поддържа добри отношения с Кремъл и многократно се е опитвало да блокира санкциите на ЕС срещу Русия.

Орбан написа, че последният инцидент доказва, че "политиката на Унгария за насърчаване на мира е оправдана и разумна".

Войната трябва да бъде прекратена, добави той, "затова подкрепяме усилията на американския президент Доналo Тръмп за постигане на мир".

Няколко дрона навлязоха в полското въздушно пространство през нощта по време на руските атаки срещу цели в Украйна. Полша, членка на НАТО, поиска днес консултации със своите съюзници съгласно член 4 от Договора за НАТО.

► Румъния

Румънският президент Никушор Дан написа в социалната мрежа Х, че Русия за пореден път демонстрира, че се държи агресивно, предаде кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.

„Русия постоянно тества нашите граници и се противопоставя на всички наши усилия за постигане на мир. Това е неприемливо. Русия трябва да бъде спряна и принудена да седне на масата за преговори. Румъния е напълно солидарна с Полша, нашия съюзник и стратегически партньор. Обединени сме, за да направим НАТО и особено Източния фланг, от Балтийско до Черно море, по-безопасни“, отбелязва Никушор Дан и допълва, че Румъния ще продължи да подкрепя и Украйна.

Не се забави и реакцията на министъра на външните работи Оана Цою.

„Нарушаването на въздушното пространство на нашия съюзник и стратегически партньор Полша с дронове е неприемливо. Потвърждаваме пълната си солидарност с Полша и подкрепяме тясната координация между съюзниците за приемане на подходящи мерки. Тези нарушения се превърнаха в модел за незачитането на Русия към суверенитета на държавите и международното право“, написа тя в социалната мрежа Х.

Междувременно Министерството на външните работи на Румъния информира румънските граждани, които се намират в Република Полша, преминават транзитно или желаят да пътуват до там, че през следващия период са възможни прекъсвания на въздушния трафик.

Летищните власти в Букурещ съобщиха в информация до медиите, че за момента няма анулирани полети от Румъния за Полша.

► Словакия

Нарушаването на въздушното пространство на Полша от руски дронове през нощта е нещо наистина опасно, заяви президентът на Словакия Петер Пелегрини. Той призова към деескалация на напрежението, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

Коментирайки случилото се, той заяви, че Словакия не притежава противовъздушна отбрана. Според него това е опасна игра, при която на риск е изложена сигурността на страната.

Полските военни свалиха няколко дрона през нощта след серия нарушения на въздушното пространство на страната.

„Бих желал да посоча това, което често повтарям: че Словакия днес е в много опасна позиция, защото не притежава никакви средства за ПВО“, подчерта президентът. Според него, ако подобна ситуация възникне в Словакия, народът ще може да се надява единствено дроновете да не паднат в населено място.

Според Пелегрини отсъствието на ПВО е игра, при която на риск е изложена сигурността на страната, затова и трябва да се направи всичко възможно Словакия да придобие подобни системи. Той каза, че възникналата ситуация в Полша е сериозно напомняне и предупреждение към Словакия в тази насока.

В момента Пелегрини няма информация за риск от целенасочени атаки по Словакия. Той обаче е обезпокоен, че технически грешки могат да доведат до това дронове или ракети, насочени към цели край границите на Словакия, да се отклонят от траекторията си и да поразят незащитен обект.

„Днес Словакия е гола и боса и не може да реагира незабавно, ако нашето въздушно пространство бъде нарушено от дрон, както се случи в Полша“, заяви той.

► Литва

Литовският президент Гитанас Науседа предупреди за нарастваща заплаха от Русия след навлизането на повече от дузина дронове в полското въздушно пространство, съобщи ДПА.

"Русия умишлено разширява агресията си, представлявайки все по-голяма заплаха за Европа", написа той в Х.

"Роякът от дронове над полска територия е още едно доказателство за това, както и заплашителната реторика към източния фланг на НАТО. Светът трябва да спре агресора – да разруши военната му икономика и способността му да унищожава и убива", написа той.

Външният министър Кестутис Будрис изрази подобно мнение в Х: "Повтарящите се безразсъдни нарушения на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия представляват пряка заплаха за сигурността на хората и критичната инфраструктура."

Той призова за "незабавно укрепване" на противовъздушната отбрана по границите на страните от западния военен алианс.

"Алиансът трябва да отговори с действия, а не само с опасения", заяви той.

Дронове също многократно са навлизали във въздушното пространство на Литва от началото на руската война срещу Украйна, отбелязва ДПА.

