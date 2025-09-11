Американският президент заяви, че "никога не е имало човек, който да бъде толкова уважаван от младежта"

Смъртта на консервативния активист Чарли Кърк, който беше застрелян на 31-годишна възраст по време на събитие в университета „Юта Вали“ на 10 септември, предизвика вълна от реакции. Фигури като президента Доналд Тръмп, бившия президент Барак Обама и телевизионния водещ Джими Кимъл бяха сред първите, които публично отдадоха почит на паметта му.

Доналд Тръмп

„Никой не разбираше или нямаше сърцето на младежта в Съединените американски щати по-добре от Чарли“, написа Доналд Тръмп в Truth Social на 10 септември. „Той беше обичан и уважаван от ВСИЧКИ, особено от мен, и сега вече не е с нас.“

Предавайки съболезнованията си на съпругата на Кърк, Ерика Францве Кърк, с която имаха 3-годишна дъщеря и 15-месечен син, чиито имена не са споделени публично, Тръмп добави: „Съболезнованията на Мелания и моите отиват при красивата му съпруга Ерика и семейството. Чарли, обичаме те!“

 Доналд Тръмп-младши

„Чарли не беше просто приятел – той беше като малък брат за мен – и за милиони хора по света“, написа 47-годишният син на Тръмп и покойната му бивша съпруга Ивана Тръмп в изявление в X на 10 септември. „Той беше истинско вдъхновение.“

Описвайки Кърк като „един от най-смелите и принципни мъже, които съм познавал някога“, Тръмп-младши продължи: „Тази загуба е абсолютно опустошителна – не само за Ерика и децата, но и за страната ни.“

„Загубихме лидер, боец и човек, чийто характер и убеждения бяха редки. Твърде редки“, добави той.

 

Роузи О'Донъл

Роузи О’Донъл се изказа срещу насилствения акт след смъртта му, като написа в Instagram заедно със снимка на Кърк, говорещ на събитие: „Не, просто не – не ставайте убиец – това е грешно на всяко ниво.“

По подобен начин бившият президент Барак Обама подчерта, че насилието никога не е допустимо.

„Все още не знаем какво е мотивирало човека, който застреля и уби Чарли Кърк, но този вид отвратително насилие няма място в нашата демокрация“, написа той в X. „Мишел и аз ще се молим за семейството на Чарли тази вечер, особено за съпругата му Ерика и двете им малки деца.“

Джими Кимъл описа преждевременната смърт на Кърк като „ужасна“ и „чудовищна“.

„От името на моето семейство“, написа водещият на късното шоу в Instagram, „изпращаме любов на семейство Кърк и на всички деца, родители и невинни, които стават жертва на безсмислено насилие“.

 

Д-р Фил

Телевизионната личност реагира на новината за смъртта на Кърк по време на епизода на 10 септември на неговото шоу The Real Story.

„Чарли Кърк – съпруг, баща, приятел, американец – беше убит,“ каза д-р Фил в епизода. „Духът му, страстта му и посланието му ще живеят. Молитви за душата му и за съпругата и децата му“

Ръсел Бранд

Комикът изрази съболезнования на съпругата на десния инфлуенсър Ерика Францве Кърк и двете им деца със съобщение в Instagram, пишейки: „Той беше добър, странен християнски мъж. Скъпи Боже, моля те, утеши семейството му.“

Камала Харис

Бившата вицепрезидентка сподели, че тя и съпругът ѝ Дъг Емхоф са „дълбоко разтърсени“ от смъртоносната стрелба по Кърк, който съосновава консервативната младежка организация Turning Point USA.

„Дъг и аз изпращаме нашите молитви за Чарли Кърк и неговото семейство,“ написа Харис в X. „Нека бъда ясна: политическото насилие няма място в Америка. Аз осъждам този акт и всички ние трябва да работим заедно, за да гарантираме, че това няма да доведе до още насилие.“

Крис Прат

Звездата от Пазители на галактиката държеше семейството на Кърк в сърцето си след трагичния инцидент, като написа в X: „Моля се за Чарли Кърк в този момент, за неговата съпруга и малките им деца, за нашата страна. Имаме нужда от Божията благодат. Боже, помогни ни.“

Арнолд Шварценегер

След смъртта на Кърк, звездата от Терминатор изрази мислите и молитвите си към семейството на политическия оратор.

„Това е ужасна трагедия,“ написа Шварценегер в X. „Нека това също бъде момент за всички да преоткрият своята човечност.“

Бил Клинтън

42-рият президент на Съединените щати заяви, че е „натъжен и ядосан“ от убийството на Чарли.

„Надявам се всички да преминем през сериозна интроспекция и да удвоим усилията си да се ангажираме в дебат страстно, но мирно,“ написа Клинтън в X. „Хилари и аз държим Ерика, двете им малки деца и семейството им в молитвите си.“

Савана Крисли

„Не мога да повярвам, че изобщо пиша тези думи,“ написа тя в Instagram. „Чарли Кърк промени живота ми… той ме въведе в семейството на Turning Point миналата година и трябваше да стоя до него във всеки колеж този октомври. Вместо това седя тук със счупено сърце, опустошена отвъд думите.“

Крисли добави: „Почивай спокойно, приятелю. Небето спечели воин.“

Мелания Тръмп

След смъртоносната стрелба по Кърк, Мелания Тръмп сподели болката си за децата му, като написа в X, че те ще „бъдат отглеждани с истории вместо със спомени, с фотографии вместо със смях и с тишина, където гласът на баща им е трябвало да ехти.“

Джаред Къшнър и Иванка Тръмп

Иванка препрати съобщение от съпруга си, гласящо: „Чарли Кърк беше близък приятел и специален човек. Той изигра значителна роля в подпомагането на кампанията на президента Тръмп през 2016 г., изграждайки и укрепвайки MAGA движението.“

Тим Тибоу

Бившият NFL играч заяви, че той и съпругата му Деми-Лий Тибоу се молят за семейството му и „всички, които го обичаха.“

„Шокиран и опустошен съм да науча за кончината на Чарли Кърк,“ написа той в X. „Над всичко друго, Чарли беше последовател на Исус, съпруг и баща. Той беше човек на страст, кураж и отдаденост да направи вечен отпечатък.“

Джеймс Уудс 

„Наслаждавах се на вечери с Чарли, но се тревожех за безопасността му,“ написа той в социалните мрежи. „Левицата казва, че иска „национални разговори.“ Чарли Кърк всъщност правеше точно това. В бърлогата на лъва, при левичарски публики, с надеждата фактите и здравият разум да надделеят.“

Джо Байдън 

„Това трябва да свърши сега,“ написа Байдън в X, добавяйки, че той и съпругата му Джил Байдън се „молят за семейството и близките на Чарли Кърк“.

 Джордж Уокър Буш

„Насилието и отровната реч трябва да бъдат изкоренени от публичното пространство. Членовете на другите политически партии не са наши врагове, те са наши съграждани.“

Той добави: „Нека Бог благослови Чарли Кърк и семейството му, и нека Бог води Америка към цивилизованост.“

 

Списание TIME представи корица със заглавие „Enough.“ ("Достатъчно.") и подзаглавие „The Killing of Charlie Kirk and the Epidemic of American Political Violence“ ("Убийството на Чарли Кърк и епидемията от американско политическо насилие") – материал на Eric Cortellessa. Изданието фокусира вниманието върху убийството на Чарли Кърк и епидемията от политическо насилие в САЩ. Шанън Хилър, изпълнителен директор на инициативата Bridging Divides на Принстън, казва, че сме в опасен момент на ескалация заради обезчовечаваща риторика, лесен достъп до оръжие, дезинформация и изчезващо доверие в институциите.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

