Смъртта на консервативния активист Чарли Кърк, който беше застрелян на 31-годишна възраст по време на събитие в университета „Юта Вали“ на 10 септември, предизвика вълна от реакции. Фигури като президента Доналд Тръмп, бившия президент Барак Обама и телевизионния водещ Джими Кимъл бяха сред първите, които публично отдадоха почит на паметта му.

Доналд Тръмп

„Никой не разбираше или нямаше сърцето на младежта в Съединените американски щати по-добре от Чарли“, написа Доналд Тръмп в Truth Social на 10 септември. „Той беше обичан и уважаван от ВСИЧКИ, особено от мен, и сега вече не е с нас.“

Предавайки съболезнованията си на съпругата на Кърк, Ерика Францве Кърк, с която имаха 3-годишна дъщеря и 15-месечен син, чиито имена не са споделени публично, Тръмп добави: „Съболезнованията на Мелания и моите отиват при красивата му съпруга Ерика и семейството. Чарли, обичаме те!“

Доналд Тръмп-младши

„Чарли не беше просто приятел – той беше като малък брат за мен – и за милиони хора по света“, написа 47-годишният син на Тръмп и покойната му бивша съпруга Ивана Тръмп в изявление в X на 10 септември. „Той беше истинско вдъхновение.“

Описвайки Кърк като „един от най-смелите и принципни мъже, които съм познавал някога“, Тръмп-младши продължи: „Тази загуба е абсолютно опустошителна – не само за Ерика и децата, но и за страната ни.“

„Загубихме лидер, боец и човек, чийто характер и убеждения бяха редки. Твърде редки“, добави той.

This isn’t my strong suit and I don’t even know how to begin to put into words the loss I am feeling right now over the assassination of Charlie Kirk. Charlie wasn’t just a friend — he was like a little brother to me - and to millions of people around the world - he was a true… — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 10, 2025

Роузи О'Донъл

Роузи О’Донъл се изказа срещу насилствения акт след смъртта му, като написа в Instagram заедно със снимка на Кърк, говорещ на събитие: „Не, просто не – не ставайте убиец – това е грешно на всяко ниво.“

По подобен начин бившият президент Барак Обама подчерта, че насилието никога не е допустимо.

„Все още не знаем какво е мотивирало човека, който застреля и уби Чарли Кърк, но този вид отвратително насилие няма място в нашата демокрация“, написа той в X. „Мишел и аз ще се молим за семейството на Чарли тази вечер, особено за съпругата му Ерика и двете им малки деца.“

We don’t yet know what motivated the person who shot and killed Charlie Kirk, but this kind of despicable violence has no place in our democracy. Michelle and I will be praying for Charlie’s family tonight, especially his wife Erika and their two young children. — Barack Obama (@BarackObama) September 10, 2025

Джими Кимъл описа преждевременната смърт на Кърк като „ужасна“ и „чудовищна“.

„От името на моето семейство“, написа водещият на късното шоу в Instagram, „изпращаме любов на семейство Кърк и на всички деца, родители и невинни, които стават жертва на безсмислено насилие“.

Д-р Фил

Телевизионната личност реагира на новината за смъртта на Кърк по време на епизода на 10 септември на неговото шоу The Real Story.

„Чарли Кърк – съпруг, баща, приятел, американец – беше убит,“ каза д-р Фил в епизода. „Духът му, страстта му и посланието му ще живеят. Молитви за душата му и за съпругата и децата му“

Ръсел Бранд

Комикът изрази съболезнования на съпругата на десния инфлуенсър Ерика Францве Кърк и двете им деца със съобщение в Instagram, пишейки: „Той беше добър, странен християнски мъж. Скъпи Боже, моля те, утеши семейството му.“

Камала Харис

Бившата вицепрезидентка сподели, че тя и съпругът ѝ Дъг Емхоф са „дълбоко разтърсени“ от смъртоносната стрелба по Кърк, който съосновава консервативната младежка организация Turning Point USA.

„Дъг и аз изпращаме нашите молитви за Чарли Кърк и неговото семейство,“ написа Харис в X. „Нека бъда ясна: политическото насилие няма място в Америка. Аз осъждам този акт и всички ние трябва да работим заедно, за да гарантираме, че това няма да доведе до още насилие.“

I am deeply disturbed by the shooting in Utah. Doug and I send our prayers to Charlie Kirk and his family.



Let me be clear: Political violence has no place in America. I condemn this act, and we all must work together to ensure this does not lead to more violence. — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 10, 2025

Крис Прат

Звездата от Пазители на галактиката държеше семейството на Кърк в сърцето си след трагичния инцидент, като написа в X: „Моля се за Чарли Кърк в този момент, за неговата съпруга и малките им деца, за нашата страна. Имаме нужда от Божията благодат. Боже, помогни ни.“

Praying for Charlie Kirk right now, for his wife and young children, for our country. We need God’s grace. God help us. — Chris Pratt (@prattprattpratt) September 10, 2025

Арнолд Шварценегер

След смъртта на Кърк, звездата от Терминатор изрази мислите и молитвите си към семейството на политическия оратор.

„Това е ужасна трагедия,“ написа Шварценегер в X. „Нека това също бъде момент за всички да преоткрият своята човечност.“

My heart is with Charlie Kirk’s family, and with the United States.



Politics has become a disease in this country, and it’s deadly. But don’t listen to the pessimists who say there is no cure.



There is a cure. It is inside of us. We must find our better angels and walk back… — Arnold (@Schwarzenegger) September 10, 2025

Бил Клинтън

42-рият президент на Съединените щати заяви, че е „натъжен и ядосан“ от убийството на Чарли.

„Надявам се всички да преминем през сериозна интроспекция и да удвоим усилията си да се ангажираме в дебат страстно, но мирно,“ написа Клинтън в X. „Хилари и аз държим Ерика, двете им малки деца и семейството им в молитвите си.“

I’m saddened and angered by Charlie Kirk’s murder. And I hope we all go through some serious introspection and redouble our efforts to engage in debate passionately, yet peacefully. Hillary and I are keeping Erika, their two young children, and their family in our prayers. — Bill Clinton (@BillClinton) September 10, 2025

Савана Крисли

„Не мога да повярвам, че изобщо пиша тези думи,“ написа тя в Instagram. „Чарли Кърк промени живота ми… той ме въведе в семейството на Turning Point миналата година и трябваше да стоя до него във всеки колеж този октомври. Вместо това седя тук със счупено сърце, опустошена отвъд думите.“

Крисли добави: „Почивай спокойно, приятелю. Небето спечели воин.“

Мелания Тръмп

След смъртоносната стрелба по Кърк, Мелания Тръмп сподели болката си за децата му, като написа в X, че те ще „бъдат отглеждани с истории вместо със спомени, с фотографии вместо със смях и с тишина, където гласът на баща им е трябвало да ехти.“

Charlie’s children will be raised with stories instead of memories, photographs instead of laughter, and silence where their father’s voice should have echoed.



Charlie Kirk’s life should serve as a symbolic reminder that compassionate awareness elevates family, love, and… — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) September 11, 2025

Джаред Къшнър и Иванка Тръмп

Иванка препрати съобщение от съпруга си, гласящо: „Чарли Кърк беше близък приятел и специален човек. Той изигра значителна роля в подпомагането на кампанията на президента Тръмп през 2016 г., изграждайки и укрепвайки MAGA движението.“

Тим Тибоу

Бившият NFL играч заяви, че той и съпругата му Деми-Лий Тибоу се молят за семейството му и „всички, които го обичаха.“

„Шокиран и опустошен съм да науча за кончината на Чарли Кърк,“ написа той в X. „Над всичко друго, Чарли беше последовател на Исус, съпруг и баща. Той беше човек на страст, кураж и отдаденост да направи вечен отпечатък.“

I’m shocked and devastated to learn about the passing of Charlie Kirk.



Above all else, Charlie was a follower of Jesus, a husband, and a dad. He was a man of passion, courage, and devotion to making an eternal impact.



Demi and I are praying for Erika, his two children, and… — Tim Tebow (@TimTebow) September 11, 2025

Джеймс Уудс

„Наслаждавах се на вечери с Чарли, но се тревожех за безопасността му,“ написа той в социалните мрежи. „Левицата казва, че иска „национални разговори.“ Чарли Кърк всъщност правеше точно това. В бърлогата на лъва, при левичарски публики, с надеждата фактите и здравият разум да надделеят.“

I enjoyed dinners with Charlie, but worried for his safety. The left says they want “national conversations.” Charlie Kirk actually did just that. In the lion’s den, no less, at left leaning venues, hoping facts and common sense would prevail.



And they murdered him for it. pic.twitter.com/CCOClwwIxN — James Woods (@RealJamesWoods) September 10, 2025

Джо Байдън

„Това трябва да свърши сега,“ написа Байдън в X, добавяйки, че той и съпругата му Джил Байдън се „молят за семейството и близките на Чарли Кърк“.

There is no place in our country for this kind of violence. It must end now. Jill and I are praying for Charlie Kirk’s family and loved ones. — Joe Biden (@JoeBiden) September 10, 2025

Джордж Уокър Буш

„Насилието и отровната реч трябва да бъдат изкоренени от публичното пространство. Членовете на другите политически партии не са наши врагове, те са наши съграждани.“

Той добави: „Нека Бог благослови Чарли Кърк и семейството му, и нека Бог води Америка към цивилизованост.“

Statement by President George W. Bush:



"Today, a young man was murdered in cold blood while expressing his political views. It happened on a college campus, where the open exchange of opposing ideas should be sacrosanct. Violence and vitriol must be purged from the public… — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) September 10, 2025

Списание TIME представи корица със заглавие „Enough.“ ("Достатъчно.") и подзаглавие „The Killing of Charlie Kirk and the Epidemic of American Political Violence“ ("Убийството на Чарли Кърк и епидемията от американско политическо насилие") – материал на Eric Cortellessa. Изданието фокусира вниманието върху убийството на Чарли Кърк и епидемията от политическо насилие в САЩ. Шанън Хилър, изпълнителен директор на инициативата Bridging Divides на Принстън, казва, че сме в опасен момент на ескалация заради обезчовечаваща риторика, лесен достъп до оръжие, дезинформация и изчезващо доверие в институциите.

